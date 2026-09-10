Триммер электрический Hyundai GC 1400 Blade
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Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1400
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%8 450 руб. 10 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350070
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
электрокоса, плечевой ремень, шпулька с леской, нож, комплект крепежа, ключ универсальный, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Особенности
плавный пуск
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1400
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.12
Вес, кг.
7.4
Описание товара Триммер электрический Hyundai GC 1400 Blade
Триммер электрический Hyundai GC 1400 Blade предназначен для скашивания травы на приусадебных участках, газоне, вдоль ограждений и в других труднодоступных местах. В качестве режущей оснастки в зависимости от сложности подходят леска диаметром 2 мм и нож 255 мм. Двигатель расположен в верхней части и устойчив к внешним воздействиям. Для повышения безопасности установлен защитный кожух. Ручка D-образной формы с регулировкой высоты гарантирует комфортное удержание инструмента. В комплекте с Hyundai GC 1400 Blade поставляются триммерная головка, дисковый нож и плечевой ремень.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
электрокоса, плечевой ремень, шпулька с леской, нож, комплект крепежа, ключ универсальный, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Особенности
плавный пуск
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1400
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Триммер электрический Hyundai GC 1400 Blade предназначен для скашивания травы на приусадебных участках, газоне, вдоль ограждений и в других труднодоступных местах. В качестве режущей оснастки в зависимости от сложности подходят леска диаметром 2 мм и нож 255 мм. Двигатель расположен в верхней части и устойчив к внешним воздействиям. Для повышения безопасности установлен защитный кожух. Ручка D-образной формы с регулировкой высоты гарантирует комфортное удержание инструмента. В комплекте с Hyundai GC 1400 Blade поставляются триммерная головка, дисковый нож и плечевой ремень.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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