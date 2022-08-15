Триммер бензиновый Зубр КРБ-350
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Зубр КРБ-350
Триммеры и мотокосы ЗУБР — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощность и надежность в одном инструменте для ухода за садом. Эти бензиновые садовые триммеры оснащены верхним расположением двигателя, что обеспечивает оптимальное распределение веса и удобство в использовании. Общий вес устройства составляет всего 7 кг, что делает его легким и маневренным. Антивибрационная система триммера значительно уменьшает нагрузку на руки и повышает комфорт при длительной работе. Бензиновый двигатель мощностью 800 Вт разгоняется до 9000 оборотов в минуту, обеспечивая высокую производительность и эффективность при любых условиях. Топливный бак объемом 1 литр позволяет долго работать без необходимости частой дозаправки. Максимальная ширина скашивания составляет 44 см, что делает этот триммер отличным решением как для больших, так и для небольших участков. T-образная ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление, а прямой вал улучшает баланс и устойчивость при работе. Уровень шума в 112 дБ делает его слегка шумным, но это с лихвой компенсируется его производительностью. Триммеры и мотокосы ЗУБР созданы для того, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей, предлагая отличное сочетание мощности, удобства и долговечности. Независимо от сложности задач, этот инструмент станет вашим надежным помощником в уходе за садом.
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
Достоинства:
Качественная и стоит не дорого. Хорошо стрижет.
Недостатки:
Проблем нет
Комментарий:
Использую на участке 20 соток, кошу достаточно редко. Проблем не возникало ни разу. Стрижет хорошо ровно, обороты не проседают. Сама по себе легкая, в использовании очень удобная. Прошлогодние заросли, до которых никак не доходили руки, срубил в раз. Любую траву скашивает с первого раза. Покупкой доволен.
Достоинства:
Работает как положено, справляется с любой травой.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Выбором остался доволен, косил уже не однократно. Заросли сорняков в самых дальних уголках скосили не поперхнулись. Даже самые жесткие растения срубает на раз. Звучит хорошо, отвращения не вызывает. Попадал на мелкие веточки, сломала их и косит дальше. Расход минимальный, заправляю не очень часто.
Достоинства:
Простой в использовании, скашивает все и вся
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купили на дачу, косим и я и муж по очереди. Иногда сын старшеклассник помогает. Все справляются, никому не тяжело. Из отдельных моментов удобный ремешок, у прошлой постоянно тер всем на шее, у этой прям идеальный. Скашивает абсолютно всю траву, заводится с первого раза. Агрегат простой, рабочий. Приобретением довольны на все сто процентов.
Достоинства:
Мощный, легкий, вибрации не сильные руки не болят.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Хороший триммер за небольшую стоимость. Расход топлива экономичный. По весу легкий, спине не тяжело, рукам тоже. Ремень тоже достаточно удобный. Мощности хватает на любую траву. Высокую и сорную берет на раз. Пластик тоже хороший, плотный. Отличный эконом вариант, со своей задачей справляется на отлично. Стрижет ровно, без заглюков.
Достоинства:
Добротная рабочая коса. Все устраивает, свои задачи выполняет
Недостатки:
Для нас нет недостатков
Комментарий:
Работает хорошо, выполняет четко свои обязанности. Скашивает с первого раза, ровно и без проблем. Заводится быстро и легко. Летаю с ним как фея по участку. Несколько дней подряд косила везде где только можно, это настолько легко и приятно с хорошим триммером. Расход топлива совсем небольшой.
Достоинства:
Простая надежная косилка, думаю прослужит долго.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
К качеству исполнения никаких претензий нет. Сделано хорошо, со знанием дела. В использовании удобен по всем параметрам. Заводится с первого раза. Простой и интуитивный в управлении. Очень удобно проходить под кустами и деревьями. Около поребрика делает ровную линию. Легкая, надежная. Работаю с удовольствием.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Зубр КРБ-350
Достоинства:
Качественная и стоит не дорого. Хорошо стрижет.
Недостатки:
Проблем нет
Комментарий:
Использую на участке 20 соток, кошу достаточно редко. Проблем не возникало ни разу. Стрижет хорошо ровно, обороты не проседают. Сама по себе легкая, в использовании очень удобная. Прошлогодние заросли, до которых никак не доходили руки, срубил в раз. Любую траву скашивает с первого раза. Покупкой доволен.
Достоинства:
Работает как положено, справляется с любой травой.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Выбором остался доволен, косил уже не однократно. Заросли сорняков в самых дальних уголках скосили не поперхнулись. Даже самые жесткие растения срубает на раз. Звучит хорошо, отвращения не вызывает. Попадал на мелкие веточки, сломала их и косит дальше. Расход минимальный, заправляю не очень часто.
Достоинства:
Простой в использовании, скашивает все и вся
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купили на дачу, косим и я и муж по очереди. Иногда сын старшеклассник помогает. Все справляются, никому не тяжело. Из отдельных моментов удобный ремешок, у прошлой постоянно тер всем на шее, у этой прям идеальный. Скашивает абсолютно всю траву, заводится с первого раза. Агрегат простой, рабочий. Приобретением довольны на все сто процентов.
Достоинства:
Мощный, легкий, вибрации не сильные руки не болят.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Хороший триммер за небольшую стоимость. Расход топлива экономичный. По весу легкий, спине не тяжело, рукам тоже. Ремень тоже достаточно удобный. Мощности хватает на любую траву. Высокую и сорную берет на раз. Пластик тоже хороший, плотный. Отличный эконом вариант, со своей задачей справляется на отлично. Стрижет ровно, без заглюков.
Достоинства:
Добротная рабочая коса. Все устраивает, свои задачи выполняет
Недостатки:
Для нас нет недостатков
Комментарий:
Работает хорошо, выполняет четко свои обязанности. Скашивает с первого раза, ровно и без проблем. Заводится быстро и легко. Летаю с ним как фея по участку. Несколько дней подряд косила везде где только можно, это настолько легко и приятно с хорошим триммером. Расход топлива совсем небольшой.
Достоинства:
Простая надежная косилка, думаю прослужит долго.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
К качеству исполнения никаких претензий нет. Сделано хорошо, со знанием дела. В использовании удобен по всем параметрам. Заводится с первого раза. Простой и интуитивный в управлении. Очень удобно проходить под кустами и деревьями. Около поребрика делает ровную линию. Легкая, надежная. Работаю с удовольствием.