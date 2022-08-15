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Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Зубр КРБ-350

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Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 1
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 2
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 3
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 4
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 5
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 6
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 7
Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Диаметр лески
2
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
33 куб.см
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 1
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 2
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 3
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 4
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 5
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 6
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 7
  • Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
7 360 руб.  8 438 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266701
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
плечевой ремень; ножи; леска; моторное масло для 2-тактных двс; триммерная катушка; канистра для топливной смеси; свечной ключ; гаечный ключ
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Топливный бак, л
1
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2
Уровень шума, дБ
112
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
33 куб.см
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
8.52

Описание товара Триммер бензиновый Зубр КРБ-350

Триммеры и мотокосы ЗУБР — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощность и надежность в одном инструменте для ухода за садом. Эти бензиновые садовые триммеры оснащены верхним расположением двигателя, что обеспечивает оптимальное распределение веса и удобство в использовании. Общий вес устройства составляет всего 7 кг, что делает его легким и маневренным. Антивибрационная система триммера значительно уменьшает нагрузку на руки и повышает комфорт при длительной работе. Бензиновый двигатель мощностью 800 Вт разгоняется до 9000 оборотов в минуту, обеспечивая высокую производительность и эффективность при любых условиях. Топливный бак объемом 1 литр позволяет долго работать без необходимости частой дозаправки. Максимальная ширина скашивания составляет 44 см, что делает этот триммер отличным решением как для больших, так и для небольших участков. T-образная ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление, а прямой вал улучшает баланс и устойчивость при работе. Уровень шума в 112 дБ делает его слегка шумным, но это с лихвой компенсируется его производительностью. Триммеры и мотокосы ЗУБР созданы для того, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей, предлагая отличное сочетание мощности, удобства и долговечности. Независимо от сложности задач, этот инструмент станет вашим надежным помощником в уходе за садом.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Зубр КРБ-350

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2022
Даниил Филимонов

Достоинства:
Качественная и стоит не дорого. Хорошо стрижет.

Недостатки:
Проблем нет

Комментарий:
Использую на участке 20 соток, кошу достаточно редко. Проблем не возникало ни разу. Стрижет хорошо ровно, обороты не проседают. Сама по себе легкая, в использовании очень удобная. Прошлогодние заросли, до которых никак не доходили руки, срубил в раз. Любую траву скашивает с первого раза. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2022
Василий

Достоинства:
Работает как положено, справляется с любой травой.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Выбором остался доволен, косил уже не однократно. Заросли сорняков в самых дальних уголках скосили не поперхнулись. Даже самые жесткие растения срубает на раз. Звучит хорошо, отвращения не вызывает. Попадал на мелкие веточки, сломала их и косит дальше. Расход минимальный, заправляю не очень часто.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2022
Полина

Достоинства:
Простой в использовании, скашивает все и вся

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купили на дачу, косим и я и муж по очереди. Иногда сын старшеклассник помогает. Все справляются, никому не тяжело. Из отдельных моментов удобный ремешок, у прошлой постоянно тер всем на шее, у этой прям идеальный. Скашивает абсолютно всю траву, заводится с первого раза. Агрегат простой, рабочий. Приобретением довольны на все сто процентов.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2021
Геогрий

Достоинства:
Мощный, легкий, вибрации не сильные руки не болят.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Хороший триммер за небольшую стоимость. Расход топлива экономичный. По весу легкий, спине не тяжело, рукам тоже. Ремень тоже достаточно удобный. Мощности хватает на любую траву. Высокую и сорную берет на раз. Пластик тоже хороший, плотный. Отличный эконом вариант, со своей задачей справляется на отлично. Стрижет ровно, без заглюков.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2020
Анна

Достоинства:
Добротная рабочая коса. Все устраивает, свои задачи выполняет

Недостатки:
Для нас нет недостатков

Комментарий:
Работает хорошо, выполняет четко свои обязанности. Скашивает с первого раза, ровно и без проблем. Заводится быстро и легко. Летаю с ним как фея по участку. Несколько дней подряд косила везде где только можно, это настолько легко и приятно с хорошим триммером. Расход топлива совсем небольшой.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2020
Марк Осипов

Достоинства:
Простая надежная косилка, думаю прослужит долго.

Недостатки:
Нету

Комментарий:
К качеству исполнения никаких претензий нет. Сделано хорошо, со знанием дела. В использовании удобен по всем параметрам. Заводится с первого раза. Простой и интуитивный в управлении. Очень удобно проходить под кустами и деревьями. Около поребрика делает ровную линию. Легкая, надежная. Работаю с удовольствием.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
плечевой ремень; ножи; леска; моторное масло для 2-тактных двс; триммерная катушка; канистра для топливной смеси; свечной ключ; гаечный ключ
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Топливный бак, л
1
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2
Уровень шума, дБ
112
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
9000
Развернуть
Рабочий объём двигателя
33 куб.см
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы ЗУБР — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощность и надежность в одном инструменте для ухода за садом. Эти бензиновые садовые триммеры оснащены верхним расположением двигателя, что обеспечивает оптимальное распределение веса и удобство в использовании. Общий вес устройства составляет всего 7 кг, что делает его легким и маневренным. Антивибрационная система триммера значительно уменьшает нагрузку на руки и повышает комфорт при длительной работе. Бензиновый двигатель мощностью 800 Вт разгоняется до 9000 оборотов в минуту, обеспечивая высокую производительность и эффективность при любых условиях. Топливный бак объемом 1 литр позволяет долго работать без необходимости частой дозаправки. Максимальная ширина скашивания составляет 44 см, что делает этот триммер отличным решением как для больших, так и для небольших участков. T-образная ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление, а прямой вал улучшает баланс и устойчивость при работе. Уровень шума в 112 дБ делает его слегка шумным, но это с лихвой компенсируется его производительностью. Триммеры и мотокосы ЗУБР созданы для того, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей, предлагая отличное сочетание мощности, удобства и долговечности. Независимо от сложности задач, этот инструмент станет вашим надежным помощником в уходе за садом.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2022
Даниил Филимонов

Достоинства:
Качественная и стоит не дорого. Хорошо стрижет.

Недостатки:
Проблем нет

Комментарий:
Использую на участке 20 соток, кошу достаточно редко. Проблем не возникало ни разу. Стрижет хорошо ровно, обороты не проседают. Сама по себе легкая, в использовании очень удобная. Прошлогодние заросли, до которых никак не доходили руки, срубил в раз. Любую траву скашивает с первого раза. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2022
Василий

Достоинства:
Работает как положено, справляется с любой травой.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Выбором остался доволен, косил уже не однократно. Заросли сорняков в самых дальних уголках скосили не поперхнулись. Даже самые жесткие растения срубает на раз. Звучит хорошо, отвращения не вызывает. Попадал на мелкие веточки, сломала их и косит дальше. Расход минимальный, заправляю не очень часто.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2022
Полина

Достоинства:
Простой в использовании, скашивает все и вся

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купили на дачу, косим и я и муж по очереди. Иногда сын старшеклассник помогает. Все справляются, никому не тяжело. Из отдельных моментов удобный ремешок, у прошлой постоянно тер всем на шее, у этой прям идеальный. Скашивает абсолютно всю траву, заводится с первого раза. Агрегат простой, рабочий. Приобретением довольны на все сто процентов.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2021
Геогрий

Достоинства:
Мощный, легкий, вибрации не сильные руки не болят.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Хороший триммер за небольшую стоимость. Расход топлива экономичный. По весу легкий, спине не тяжело, рукам тоже. Ремень тоже достаточно удобный. Мощности хватает на любую траву. Высокую и сорную берет на раз. Пластик тоже хороший, плотный. Отличный эконом вариант, со своей задачей справляется на отлично. Стрижет ровно, без заглюков.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2020
Анна

Достоинства:
Добротная рабочая коса. Все устраивает, свои задачи выполняет

Недостатки:
Для нас нет недостатков

Комментарий:
Работает хорошо, выполняет четко свои обязанности. Скашивает с первого раза, ровно и без проблем. Заводится быстро и легко. Летаю с ним как фея по участку. Несколько дней подряд косила везде где только можно, это настолько легко и приятно с хорошим триммером. Расход топлива совсем небольшой.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2020
Марк Осипов

Достоинства:
Простая надежная косилка, думаю прослужит долго.

Недостатки:
Нету

Комментарий:
К качеству исполнения никаких претензий нет. Сделано хорошо, со знанием дела. В использовании удобен по всем параметрам. Заводится с первого раза. Простой и интуитивный в управлении. Очень удобно проходить под кустами и деревьями. Около поребрика делает ровную линию. Легкая, надежная. Работаю с удовольствием.


Триммер бензиновый Зубр КРБ-350 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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