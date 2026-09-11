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Триммер садовый электрический Champion ET1003A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый электрический Champion ET1003A

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Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 1
Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 2
Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
  • Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 1
  • Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 2
  • Триммер садовый электрический Champion ET1003A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
6 230 руб.  7 688 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55570
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
4.3

Описание товара Триммер садовый электрический Champion ET1003A

электрический триммер, ширина скашивания 35 см, вес: 4.3 кг, мощность 1000 Вт, изогнутая штанга



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Отзывы о товаре Триммер садовый электрический Champion ET1003A




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Страна производитель
Китай
Описание
электрический триммер, ширина скашивания 35 см, вес: 4.3 кг, мощность 1000 Вт, изогнутая штанга


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер садовый электрический Champion ET1003A - стоимость товара 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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