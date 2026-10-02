Top.Mail.Ru
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 1
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 2
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 3
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 4
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 5
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 6
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 7
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 8
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 9
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 10
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 11
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 12
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 13
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 14
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 15
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 16
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 17
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 18
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Диаметр лески
3
Ширина скашивания (max), см
42
Рабочий объём двигателя
43
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 1
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 2
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 3
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 4
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 5
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 6
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 7
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 8
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 9
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 10
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 11
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 12
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 13
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 14
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 15
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 16
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 17
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 18
  • Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)
6 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
Триммер бензиновый - 1 штКатушка - 1 штПильный диск 40Т - 1 штОдноплечевой ремень с защитой бедра - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штНабор крепежа - 1 штНабор инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штДозатор для приготовления топливной смеси - 1 штЛеска диаметром 2 мм - 1 шт
Особенности
Полупрофессиональная антивибрационная система; разъемная штанга; полуавтоматическая подача лески; быстрый старт
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
42
Рабочий объём двигателя
43
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х30х22х11х11
Вес, кг.
5.8

Описание товара Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)

Бензиновый триммер Denzel DT-43S 96225 с двигателем объемом 43 см? и мощностью 2,5 л.с., с разъемной штангой, состоит из 2 частей. Используется для подравнивания газона, скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также срезания кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Это оптимальный вариант для работы в труднодоступных местах: вокруг насаждений, вдоль садовых дорожек, возле стен дома и т. д. Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения оснастки 9500 об/мин. Ширина скашивания диском составляет 25,5 см, леской — 42 см.

Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.

Преимущества

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
Триммер бензиновый - 1 штКатушка - 1 штПильный диск 40Т - 1 штОдноплечевой ремень с защитой бедра - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штНабор крепежа - 1 штНабор инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штДозатор для приготовления топливной смеси - 1 штЛеска диаметром 2 мм - 1 шт
Особенности
Полупрофессиональная антивибрационная система; разъемная штанга; полуавтоматическая подача лески; быстрый старт
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
42
Развернуть
Рабочий объём двигателя
43
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый триммер Denzel DT-43S 96225 с двигателем объемом 43 см? и мощностью 2,5 л.с., с разъемной штангой, состоит из 2 частей. Используется для подравнивания газона, скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также срезания кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Это оптимальный вариант для работы в труднодоступных местах: вокруг насаждений, вдоль садовых дорожек, возле стен дома и т. д. Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения оснастки 9500 об/мин. Ширина скашивания диском составляет 25,5 см, леской — 42 см.

Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...