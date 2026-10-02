Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Denzel DT 43S (96225)
Бензиновый триммер Denzel DT-43S 96225 с двигателем объемом 43 см? и мощностью 2,5 л.с., с разъемной штангой, состоит из 2 частей. Используется для подравнивания газона, скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также срезания кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Это оптимальный вариант для работы в труднодоступных местах: вокруг насаждений, вдоль садовых дорожек, возле стен дома и т. д. Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения оснастки 9500 об/мин. Ширина скашивания диском составляет 25,5 см, леской — 42 см.
Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.
Преимущества
- Высокий ресурс — хромированный цилиндр двигателя, закаленный коленвал, поршень оптимизированной конструкции и высокопрочные чугунные колодки сцепления в несколько раз продлевают срок службы техники.
- Полуавтоматическая система подачи лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая двигатель.
- Быстрый старт — благодаря усиленному классическому стартеру и праймеру (топливному насосу) двигатель легко запускается даже после долгого простоя.
- Прочность — штанга со стенками толщиной 1,5 мм устойчива к нагрузкам.
- Безопасность — защитный кожух из прочного PA-пластика исключает отлетание веток и камней на пользователя.
- Защита от случайного запуска — производитель предусмотрел блокиратор курка газа.
- Точная балансировка — положение рукоятки, режущего инструмента и двигателя отрегулировано таким образом, чтобы было удобно удерживать триммер даже при длительной эксплуатации.
- Эргономичность — анатомически удобные асимметричные рукоятки позволяют долгое время работать без ощущения усталости.
- Комфортная работа — регулируемый наплечный ремень с защитой бедра снимает часть нагрузки с рук пользователя, также имеется антивибрационная защит
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
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Бензиновый триммер Denzel DT-43S 96225 с двигателем объемом 43 см? и мощностью 2,5 л.с., с разъемной штангой, состоит из 2 частей. Используется для подравнивания газона, скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также срезания кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Это оптимальный вариант для работы в труднодоступных местах: вокруг насаждений, вдоль садовых дорожек, возле стен дома и т. д. Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения оснастки 9500 об/мин. Ширина скашивания диском составляет 25,5 см, леской — 42 см.
Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.
Преимущества
- Высокий ресурс — хромированный цилиндр двигателя, закаленный коленвал, поршень оптимизированной конструкции и высокопрочные чугунные колодки сцепления в несколько раз продлевают срок службы техники.
- Полуавтоматическая система подачи лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая двигатель.
- Быстрый старт — благодаря усиленному классическому стартеру и праймеру (топливному насосу) двигатель легко запускается даже после долгого простоя.
- Прочность — штанга со стенками толщиной 1,5 мм устойчива к нагрузкам.
- Безопасность — защитный кожух из прочного PA-пластика исключает отлетание веток и камней на пользователя.
- Защита от случайного запуска — производитель предусмотрел блокиратор курка газа.
- Точная балансировка — положение рукоятки, режущего инструмента и двигателя отрегулировано таким образом, чтобы было удобно удерживать триммер даже при длительной эксплуатации.
- Эргономичность — анатомически удобные асимметричные рукоятки позволяют долгое время работать без ощущения усталости.
- Комфортная работа — регулируемый наплечный ремень с защитой бедра снимает часть нагрузки с рук пользователя, также имеется антивибрационная защит
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
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