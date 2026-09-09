Электрический триммер Huter GET-1500B
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Характеристики
Описание товара Электрический триммер Huter GET-1500B
Современный электрический триммер Huter GET-1500B незаменимый помощник по уходу за придомовой территорией или частным хозяйством. Он избавит вас от травы в труднодоступных местах: по периметру заборов, рядом с кустами и деревьями, а так же удалит травянистые заросли или просто подравняет газон. Ширина кошения за проход 42 см. Компактный за счет разборной штанги и небольшого корпуса электрический триммер не займет много места при хранения. Так же стоит отметить небольшой вес всего 6.5 кг. Мощность двигателя электротриммера составляет 1500 Вт, этого достаточно для скашивания травы, сухостоя и мелкой древесной поросли. Сохранить оптимальную температуру позволяет наличие воздушного охлаждения. Верхнее расположение двигателя защищает от попадания мелкого мусора и воды при кошении влажной травы. У модели Huter GET-1500B богатая комплектация: 3-лопастной нож, катушка с нейлоновой леской 2 мм, защитный кожух и ремень на плечо. Удобная велосипедная рукоять делает процесс работы легким.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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