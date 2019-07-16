Top.Mail.Ru
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый триммер Huter GGT-1900T

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 1
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 2
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 3
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 4
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 5
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 6
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 7
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 8
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 9
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 10
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 11
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 12
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 13
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 14
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 15
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 16
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 17
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 18
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Диаметр лески
2.4
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 1
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 2
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 3
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 4
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 5
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 6
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 7
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 8
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 9
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 10
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 11
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 12
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 13
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 14
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 15
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 16
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 17
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 18
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый триммер Huter GGT-1900T
6 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная жесткая штанга, прозрачный топливный бак
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х27
Вес, кг.
7

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1900T

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2.40 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем52 куб.см 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1900T

Источник: Яндекс Маркет
16.07.2019
Александр

Достоинства:
Неразъемная штанга, жесткий вал, леска/диск, мощная, оборотистая, недорогая, защитный кожух крепится к штанге, а не к фланцу. Помещается в салон седана.

Комментарий:
орошо, что не довез до дачи, а попробовал во дворе сперва, на следующий день купил головку Husqvarna T35, она идеально подошла. Качество изготовления выше всяких похвал (я про головку).



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (цельная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, ранцевый ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
цельная жесткая штанга, прозрачный топливный бак
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.58
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
51.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2.40 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем52 куб.см 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2019
Александр

Достоинства:
Неразъемная штанга, жесткий вал, леска/диск, мощная, оборотистая, недорогая, защитный кожух крепится к штанге, а не к фланцу. Помещается в салон седана.

Комментарий:
орошо, что не довез до дачи, а попробовал во дворе сперва, на следующий день купил головку Husqvarna T35, она идеально подошла. Качество изготовления выше всяких похвал (я про головку).


Бензиновый триммер Huter GGT-1900T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...