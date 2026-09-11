Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 1шт)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 1шт)
Аккумуляторный триммер Zitrek GreenCut 20 20В 082-2002 – легкая, компактная модель для ухода за газоном на садовом участке. Идеальна для обработки труднодоступных мест, вдоль заборов, клумб, краев садовых дорожек. Практичность. Инструмент укомплектован пластиковыми и металлическими ножами, они подходят для стрижки молодой и высокой травы. Пильный диск поможет справиться с более сложными задачами. Регулируемая режущая головка и скоба позволяют аккуратно обрабатывать кромки газона, не нанося вреда декоративным культурам и мебели. Оснащен литий-ионным аккумулятором напряжением 20 В. Телескопическая штанга с возможностью поворота режущей головки. Режущий элемент — пластиковые и металлические ножи, диск. Небольшой вес обеспечивают комфорт при работе. Можно использовать с аккумуляторами Макита.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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