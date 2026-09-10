Триммер бензиновый Huter GGT-2500S PRO
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-2500S PRO
Триммер бензиновый HUTER GGT-2900T PRO (с антивибрационной системой) – мощный инструмент для скашивания, представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента – косы. В сезоне 2020 года в модельном ряду бензиновых триммеров появилась линейка с профессиональной антивибрационной системой. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать не только высокую и низкую траву, но древесную поросль и кустарники. Кроме того, у этой модели не плечевой ремень, а ранцевый, что облегчает работу с триммером.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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