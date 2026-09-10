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Триммер электрический Makita UR3501 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Makita UR3501

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Триммер электрический Makita UR3501 - фото 1
Триммер электрический Makita UR3501 - фото 2
Триммер электрический Makita UR3501 - фото 3
Триммер электрический Makita UR3501 - фото 4
Триммер электрический Makita UR3501 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер электрический Makita UR3501 - фото 1
  • Триммер электрический Makita UR3501 - фото 2
  • Триммер электрический Makita UR3501 - фото 3
  • Триммер электрический Makita UR3501 - фото 4
  • Триммер электрический Makita UR3501 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
8 910 руб.  22 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338751
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.32х0.12
Вес, кг.
6.25

Описание товара Триммер электрический Makita UR3501

Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.



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Отзывы о товаре Триммер электрический Makita UR3501




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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