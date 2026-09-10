Триммер электрический Makita UR3501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%8 910 руб. 22 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.32х0.12
Вес, кг.
6.25
Описание товара Триммер электрический Makita UR3501
Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитТриммер MaxPiler MCT20-250
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитТриммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитТриммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-3...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитТриммер MaxPiler MGT-52
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитТриммер Maxpiler MET-2000C
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитТриммер Maxpiler MGT-56
-
В наличииЦена 10 070 руб.2518 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1300S
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитТриммер-коса аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 40 В (2x20В), 430 м...
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитТриммер Maxpiler MGT-52B
-
В наличииЦена 11 120 руб.2780 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-1500T
Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер электрический Makita UR3501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер электрический Makita UR3501