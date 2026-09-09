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Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Patriot PT 500 250306030

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Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 1
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 2
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 3
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 4
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 5
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 6
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 7
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 8
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 9
Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Ширина скашивания
28
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 1
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 2
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 3
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 4
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 5
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 6
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 7
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 8
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 9
  • Триммер электрический Patriot PT 500 250306030 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 450 руб.  4 548 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270647
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический, катушка с леской DL1220, защитный кожух, дополнительная рукоятка с комплектом крепления, опорное колесо, набор винтов 1 комплект, инструкция с гарантийным таланом, упаковка.
Особенности
телескопическая штанга
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Уровень шума
96
Ширина скашивания
28
Обороты двигателя
10000
Скорость вращения ножа
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
2.4

Описание товара Триммер электрический Patriot PT 500 250306030

Электрический триммер PATRIOT PT 500 250306030 облегчает уход за газоном на небольшом приусадебном участке. Оснащен регулируемой раздвижной штангой, что позволяет настраивать инструмент под себя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер электрический Patriot PT 500 250306030




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический, катушка с леской DL1220, защитный кожух, дополнительная рукоятка с комплектом крепления, опорное колесо, набор винтов 1 комплект, инструкция с гарантийным таланом, упаковка.
Особенности
телескопическая штанга
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Уровень шума
96
Ширина скашивания
28
Обороты двигателя
10000
Скорость вращения ножа
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер PATRIOT PT 500 250306030 облегчает уход за газоном на небольшом приусадебном участке. Оснащен регулируемой раздвижной штангой, что позволяет настраивать инструмент под себя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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