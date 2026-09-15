Top.Mail.Ru
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 1
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 2
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 3
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 4
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 5
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 6
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 7
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 8
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 9
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 1
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 2
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 3
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 4
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 5
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 6
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 7
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 8
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 9
  • Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300
5 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Коса
Комплектация
коса, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка дополнительная с крепежом, ключ, руководство по эксплуатации
Особенности
ширина скашивания ножом 25 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х22х14
Вес, кг.
5.13

Описание товара Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300

Сетевая коса STEHER SEH-38-1300 - универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Коса
Комплектация
коса, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка дополнительная с крепежом, ключ, руководство по эксплуатации
Особенности
ширина скашивания ножом 25 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая коса STEHER SEH-38-1300 - универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...