Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб.
В наличии
Код товара: 612767
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5 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
коса, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка дополнительная с крепежом, ключ, руководство по эксплуатации
Особенности
ширина скашивания ножом 25 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х22х14
Вес, кг.
5.13
Описание товара Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300
Сетевая коса STEHER SEH-38-1300 - универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
коса, кожух защитный, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка дополнительная с крепежом, ключ, руководство по эксплуатации
Особенности
ширина скашивания ножом 25 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
300
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Сетевая коса STEHER SEH-38-1300 - универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Коса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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