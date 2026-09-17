Триммер MaxPiler MET-450
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Характеристики
Описание товара Триммер MaxPiler MET-450
Электрический триммер MAXPILER MET-450 мощностью 450 Вт и частотой вращения 10000 об/мин предназначен для бытового использования и обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря режущему элементу в виде лески. диаметр скашивания составляет 250 мм, что позволяет быстро обрабатывать большие участки. Бесщеточный двигатель, расположенный в нижней части устройства, отличается надежностью и долговечностью. Регулируемая телескопическая штанга и d-образная рукоятка обеспечивают комфортное использование и возможность настройки под рост пользователя. Гибкий и разборный вал упрощает хранение и транспортировку. Триммер оснащен системой плавного пуска и защитой от перегрева, что увеличивает срок службы устройства. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, обеспечивая удобство при длительной работе. Вес триммера составляет всего 2.48 кг, что делает его легким и маневренным в использовании.
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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