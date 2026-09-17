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Триммер MaxPiler MET-450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер MaxPiler MET-450

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Триммер MaxPiler MET-450 - фото 1
Триммер MaxPiler MET-450 - фото 2
Триммер MaxPiler MET-450 - фото 3
Триммер MaxPiler MET-450 - фото 4
Триммер MaxPiler MET-450 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер MaxPiler MET-450 - фото 1
  • Триммер MaxPiler MET-450 - фото 2
  • Триммер MaxPiler MET-450 - фото 3
  • Триммер MaxPiler MET-450 - фото 4
  • Триммер MaxPiler MET-450 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743106
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х25х13
Вес, кг.
2.48

Описание товара Триммер MaxPiler MET-450

Электрический триммер MAXPILER MET-450 мощностью 450 Вт и частотой вращения 10000 об/мин предназначен для бытового использования и обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря режущему элементу в виде лески. диаметр скашивания составляет 250 мм, что позволяет быстро обрабатывать большие участки. Бесщеточный двигатель, расположенный в нижней части устройства, отличается надежностью и долговечностью. Регулируемая телескопическая штанга и d-образная рукоятка обеспечивают комфортное использование и возможность настройки под рост пользователя. Гибкий и разборный вал упрощает хранение и транспортировку. Триммер оснащен системой плавного пуска и защитой от перегрева, что увеличивает срок службы устройства. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, обеспечивая удобство при длительной работе. Вес триммера составляет всего 2.48 кг, что делает его легким и маневренным в использовании.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер MaxPiler MET-450




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
450
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер MAXPILER MET-450 мощностью 450 Вт и частотой вращения 10000 об/мин предназначен для бытового использования и обеспечивает эффективное скашивание травы благодаря режущему элементу в виде лески. диаметр скашивания составляет 250 мм, что позволяет быстро обрабатывать большие участки. Бесщеточный двигатель, расположенный в нижней части устройства, отличается надежностью и долговечностью. Регулируемая телескопическая штанга и d-образная рукоятка обеспечивают комфортное использование и возможность настройки под рост пользователя. Гибкий и разборный вал упрощает хранение и транспортировку. Триммер оснащен системой плавного пуска и защитой от перегрева, что увеличивает срок службы устройства. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки, обеспечивая удобство при длительной работе. Вес триммера составляет всего 2.48 кг, что делает его легким и маневренным в использовании.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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