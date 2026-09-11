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Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00

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Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 1
Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 2
Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 3
Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 4
Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 1
  • Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 2
  • Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 3
  • Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 4
  • Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
4 820 руб.  7 223 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77482
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Триммер
Комплектация
Электрический триммер; Катушка с кордом (1.6 мм х 6 м).
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Уровень шума, дБ
83
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х22х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00

Электрический триммер Gardena Small Cut Plus 350/23 09806-20.000.00 с удлиненной штангой подходит высоким людям. Оснащен механизмом разгрузки кабеля и полуавтоматической подачей корда. Двигатель 350 Вт обеспечивает высокую производительность, не выделяет вредные выхлопы. Двуручное управление делает работу безопасной и удобной.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Триммер
Комплектация
Электрический триммер; Катушка с кордом (1.6 мм х 6 м).
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Уровень шума, дБ
83
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер Gardena Small Cut Plus 350/23 09806-20.000.00 с удлиненной штангой подходит высоким людям. Оснащен механизмом разгрузки кабеля и полуавтоматической подачей корда. Двигатель 350 Вт обеспечивает высокую производительность, не выделяет вредные выхлопы. Двуручное управление делает работу безопасной и удобной.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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