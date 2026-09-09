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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li

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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230694
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Размеры в упаковке, см
80х20х20
Вес, кг.
5.42

Описание товара Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li

Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter это переносной инструмент, который станет незаменимым помощником в уходе за газоном. Триммер оснащен электрическим двигателем, расположенным в нижней части, что обеспечивает его стабильность и надежность. Скорость вращения ножа составляет 8000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно скашивать траву. Ширина скашивания составляет 31 см, что позволяет обрабатывать большие участки за короткое время. Триммер имеет складную ручку и регулировку по высоте, что обеспечивает удобство использования и хранения. Форма рукоятки D-образная, что делает работу с триммером комфортной и безопасной. Материал корпуса триммера пластик, а материал деки сталь, что гарантирует прочность и долговечность инструмента. В комплект поставки входит аккумулятор Li-Ion емкостью 4.0 Ач и напряжением 36.0 В, что обеспечивает продолжительное время работы. Толщина лески составляет 1.6 мм, что позволяет скашивать траву разной высоты. Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter имеет уровень шума 92 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Вес инструмента составляет всего 5.5 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Подробная комплектация включает в себя триммер в сборе, аккумулятор, зарядное устройство, защитный кожух, крепежный комплект, рукоятку и руководство по эксплуатации. Выбирая триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter, вы получаете надежный, удобный и мощный инструмент для ухода за своим газоном.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Описание
Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter это переносной инструмент, который станет незаменимым помощником в уходе за газоном. Триммер оснащен электрическим двигателем, расположенным в нижней части, что обеспечивает его стабильность и надежность. Скорость вращения ножа составляет 8000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно скашивать траву. Ширина скашивания составляет 31 см, что позволяет обрабатывать большие участки за короткое время. Триммер имеет складную ручку и регулировку по высоте, что обеспечивает удобство использования и хранения. Форма рукоятки D-образная, что делает работу с триммером комфортной и безопасной. Материал корпуса триммера пластик, а материал деки сталь, что гарантирует прочность и долговечность инструмента. В комплект поставки входит аккумулятор Li-Ion емкостью 4.0 Ач и напряжением 36.0 В, что обеспечивает продолжительное время работы. Толщина лески составляет 1.6 мм, что позволяет скашивать траву разной высоты. Триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter имеет уровень шума 92 дБ, что делает его работу практически бесшумной. Вес инструмента составляет всего 5.5 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Подробная комплектация включает в себя триммер в сборе, аккумулятор, зарядное устройство, защитный кожух, крепежный комплект, рукоятку и руководство по эксплуатации. Выбирая триммер аккумуляторный GET-36-4 Li Huter, вы получаете надежный, удобный и мощный инструмент для ухода за своим газоном.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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