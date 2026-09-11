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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач

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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 1
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 2
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 3
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 4
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 5
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 6
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 7
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 8
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 9
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 10
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 11
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 12
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 13
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 14
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 15
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
300
Ширина скашивания (max), см
15
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 1
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 2
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 3
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 4
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 5
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 6
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 7
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 8
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 9
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 10
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 11
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 12
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 13
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 14
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 15
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 850 руб.  4 575 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568570
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
300
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
15
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х18х14
Вес, кг.
2.33

Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач

Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой эффективное решение для ухода за садом и придомовой территорией. Эти инструменты сочетают в себе инновационные технологии и удобство использования, делая процесс обработки газонов простым и быстрым. Модель оснащена D-образной ручкой, обеспечивающей комфортную работу и надежный хват. Прямая штанга обеспечивает улучшенный контроль во время скашивания. Будучи аккумуляторным садовым инструментом, этот триммер привлекает владельцев, предпочитающих мобильность и свободу от проводов. С мощным электрическим двигателем мощностью 300 Вт этот триммер справляется с задачами по уходу за небольшими участками зелени. Ширина скашивания составляет 15 см, что идеально подходит для точных работ в узких и труднодоступных местах. С нижним расположением двигателя триммер обладает отличной балансировкой, что повышает удобство при длительном использовании. Более того, минимальный вес в 1,7 кг делает его незаменимым помощником для всех пользователей, включая тех, кто предпочитает лёгкие и маневренные устройства. Бренд DEKO гарантирует надежность и долговечность инструмента, делая его отличным выбором для ежедневных садовых работ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
300
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина скашивания (max), см
15
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой эффективное решение для ухода за садом и придомовой территорией. Эти инструменты сочетают в себе инновационные технологии и удобство использования, делая процесс обработки газонов простым и быстрым. Модель оснащена D-образной ручкой, обеспечивающей комфортную работу и надежный хват. Прямая штанга обеспечивает улучшенный контроль во время скашивания. Будучи аккумуляторным садовым инструментом, этот триммер привлекает владельцев, предпочитающих мобильность и свободу от проводов. С мощным электрическим двигателем мощностью 300 Вт этот триммер справляется с задачами по уходу за небольшими участками зелени. Ширина скашивания составляет 15 см, что идеально подходит для точных работ в узких и труднодоступных местах. С нижним расположением двигателя триммер обладает отличной балансировкой, что повышает удобство при длительном использовании. Более того, минимальный вес в 1,7 кг делает его незаменимым помощником для всех пользователей, включая тех, кто предпочитает лёгкие и маневренные устройства. Бренд DEKO гарантирует надежность и долговечность инструмента, делая его отличным выбором для ежедневных садовых работ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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