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Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)

14 Отзывы
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ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 1
ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 2
ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 3
ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 4
ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 1
  • ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 2
  • ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 3
  • ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 4
  • ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный триммер (ТА-185) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер аккумуляторный , кожух защитный, катушка с леской (установлена) , инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации , упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Уровень шума
84
Ширина скашивания
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х22х15
Вес, кг.
2.55

Описание товара Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)

Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Небольшой вес и полная автономность делают работу с ним комфортной и безопасной. Единая аккумуляторная система Li-Ion Стандарт 18В позволяет использовать универсальные аккумуляторы для всех совместимых инструментов Преимущества Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системы Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов Изделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18В Леска диаметром 1.2 мм позволяет легко скашивать растительность Автоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Нижнее расположение двигателя увеличивает надежность за счет исключения приводного вала С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить изделие между работами и в зимнее время Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе Использование Для кошения травы на участке при использовании лески



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)

Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер прешол в разорванной упаковке.Но всё в комплекте.Сам триммер выглядит красиво,а работает всего 10 минут.Что можно скасить за это время.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Добротно, конструктив хорошо выполнен, 1 зарядник 2 аккумулятора, большой минус, в среднем на зарядку 1 аккумулятора 40-45 минут, работает +- 25-30 минут, в зависимости от плотности травы, мало шумный, в идеале ещё зарядное устройство нужно докупать, не продумано.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
аккум хватает на 20 мин..а так зверь машина..зарядка три часа двух штук
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Дмитрий.

Достоинства:


Комментарий:
С аккумуляторами идущими в комплекте 2а/ч хватило на 6 минут работы!!! Поставил свои аккумуляторы на 4 а/ч хватило ровно на 15 минут работы!!! Вывод надо иметь два комплекта аккумуляторов на 4а/ч и в совокупности хватит на полчаса работы!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка. немного тяжёлый.серьезно косить не получиться.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
один аккумулятор не заряжается, попробовать в работе не довелось
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
слабые акб, на 1 час не хватило. В целом хороший аппарат за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Дождь не дал проверить на сколько хватает аккумулятора, но по мощности все отлично, траву лет 10 не косили, справился отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный триммер для небольших участков. Для женщин просто идеально. Аккумуляторов хватает, что бы устать и переключится на другую работу, пока они заряжаются
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший триммер, удобно держать в руках. Но время работы 20 минут - это большой и единственный минус.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
резьба на катушке, креплении ножа и на движущем элементе несоответствуют друг другу. Потеряла время и веру в отечественного производителя
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, все работает, но в работе еще не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Косой очень довольна. Покупала для себя. Легкая, мощная. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер пришел с треснутым корпусом. Не увидел сразу при получении. Упаковка изорвана, скорее всего уже не один раз товар возвращался. Всё это печально т.к. триммер покупался в подарок, а времени на покупку нового не оставалось. Комплект полный.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер аккумуляторный , кожух защитный, катушка с леской (установлена) , инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации , упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Уровень шума
84
Ширина скашивания
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Небольшой вес и полная автономность делают работу с ним комфортной и безопасной. Единая аккумуляторная система Li-Ion Стандарт 18В позволяет использовать универсальные аккумуляторы для всех совместимых инструментов Преимущества Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системы Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов Изделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18В Леска диаметром 1.2 мм позволяет легко скашивать растительность Автоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Нижнее расположение двигателя увеличивает надежность за счет исключения приводного вала С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить изделие между работами и в зимнее время Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе Использование Для кошения травы на участке при использовании лески


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер прешол в разорванной упаковке.Но всё в комплекте.Сам триммер выглядит красиво,а работает всего 10 минут.Что можно скасить за это время.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Добротно, конструктив хорошо выполнен, 1 зарядник 2 аккумулятора, большой минус, в среднем на зарядку 1 аккумулятора 40-45 минут, работает +- 25-30 минут, в зависимости от плотности травы, мало шумный, в идеале ещё зарядное устройство нужно докупать, не продумано.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
аккум хватает на 20 мин..а так зверь машина..зарядка три часа двух штук
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Дмитрий.

Достоинства:


Комментарий:
С аккумуляторами идущими в комплекте 2а/ч хватило на 6 минут работы!!! Поставил свои аккумуляторы на 4 а/ч хватило ровно на 15 минут работы!!! Вывод надо иметь два комплекта аккумуляторов на 4а/ч и в совокупности хватит на полчаса работы!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка. немного тяжёлый.серьезно косить не получиться.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
один аккумулятор не заряжается, попробовать в работе не довелось
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
слабые акб, на 1 час не хватило. В целом хороший аппарат за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Дождь не дал проверить на сколько хватает аккумулятора, но по мощности все отлично, траву лет 10 не косили, справился отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный триммер для небольших участков. Для женщин просто идеально. Аккумуляторов хватает, что бы устать и переключится на другую работу, пока они заряжаются
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший триммер, удобно держать в руках. Но время работы 20 минут - это большой и единственный минус.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
резьба на катушке, креплении ножа и на движущем элементе несоответствуют друг другу. Потеряла время и веру в отечественного производителя
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, все работает, но в работе еще не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Косой очень довольна. Покупала для себя. Легкая, мощная. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер пришел с треснутым корпусом. Не увидел сразу при получении. Упаковка изорвана, скорее всего уже не один раз товар возвращался. Всё это печально т.к. триммер покупался в подарок, а времени на покупку нового не оставалось. Комплект полный.


Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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