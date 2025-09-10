Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Небольшой вес и полная автономность делают работу с ним комфортной и безопасной. Единая аккумуляторная система Li-Ion Стандарт 18В позволяет использовать универсальные аккумуляторы для всех совместимых инструментов Преимущества Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системы Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов Изделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18В Леска диаметром 1.2 мм позволяет легко скашивать растительность Автоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Нижнее расположение двигателя увеличивает надежность за счет исключения приводного вала С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить изделие между работами и в зимнее время Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе Использование Для кошения травы на участке при использовании лески
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Достоинства:
Комментарий:
Триммер прешол в разорванной упаковке.Но всё в комплекте.Сам триммер выглядит красиво,а работает всего 10 минут.Что можно скасить за это время.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно, конструктив хорошо выполнен, 1 зарядник 2 аккумулятора, большой минус, в среднем на зарядку 1 аккумулятора 40-45 минут, работает +- 25-30 минут, в зависимости от плотности травы, мало шумный, в идеале ещё зарядное устройство нужно докупать, не продумано.
Достоинства:
Комментарий:
аккум хватает на 20 мин..а так зверь машина..зарядка три часа двух штук
Достоинства:
Комментарий:
С аккумуляторами идущими в комплекте 2а/ч хватило на 6 минут работы!!! Поставил свои аккумуляторы на 4 а/ч хватило ровно на 15 минут работы!!! Вывод надо иметь два комплекта аккумуляторов на 4а/ч и в совокупности хватит на полчаса работы!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
игрушка. немного тяжёлый.серьезно косить не получиться.
Достоинства:
Комментарий:
один аккумулятор не заряжается, попробовать в работе не довелось
Достоинства:
Комментарий:
слабые акб, на 1 час не хватило. В целом хороший аппарат за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Дождь не дал проверить на сколько хватает аккумулятора, но по мощности все отлично, траву лет 10 не косили, справился отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер для небольших участков. Для женщин просто идеально. Аккумуляторов хватает, что бы устать и переключится на другую работу, пока они заряжаются
Достоинства:
Комментарий:
Хороший триммер, удобно держать в руках. Но время работы 20 минут - это большой и единственный минус.
Достоинства:
Комментарий:
резьба на катушке, креплении ножа и на движущем элементе несоответствуют друг другу. Потеряла время и веру в отечественного производителя
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, все работает, но в работе еще не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Косой очень довольна. Покупала для себя. Легкая, мощная. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер пришел с треснутым корпусом. Не увидел сразу при получении. Упаковка изорвана, скорее всего уже не один раз товар возвращался. Всё это печально т.к. триммер покупался в подарок, а времени на покупку нового не оставалось. Комплект полный.
Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)
Достоинства:
Комментарий:
Триммер прешол в разорванной упаковке.Но всё в комплекте.Сам триммер выглядит красиво,а работает всего 10 минут.Что можно скасить за это время.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно, конструктив хорошо выполнен, 1 зарядник 2 аккумулятора, большой минус, в среднем на зарядку 1 аккумулятора 40-45 минут, работает +- 25-30 минут, в зависимости от плотности травы, мало шумный, в идеале ещё зарядное устройство нужно докупать, не продумано.
Достоинства:
Комментарий:
аккум хватает на 20 мин..а так зверь машина..зарядка три часа двух штук
Достоинства:
Комментарий:
С аккумуляторами идущими в комплекте 2а/ч хватило на 6 минут работы!!! Поставил свои аккумуляторы на 4 а/ч хватило ровно на 15 минут работы!!! Вывод надо иметь два комплекта аккумуляторов на 4а/ч и в совокупности хватит на полчаса работы!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
игрушка. немного тяжёлый.серьезно косить не получиться.
Достоинства:
Комментарий:
один аккумулятор не заряжается, попробовать в работе не довелось
Достоинства:
Комментарий:
слабые акб, на 1 час не хватило. В целом хороший аппарат за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Дождь не дал проверить на сколько хватает аккумулятора, но по мощности все отлично, траву лет 10 не косили, справился отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер для небольших участков. Для женщин просто идеально. Аккумуляторов хватает, что бы устать и переключится на другую работу, пока они заряжаются
Достоинства:
Комментарий:
Хороший триммер, удобно держать в руках. Но время работы 20 минут - это большой и единственный минус.
Достоинства:
Комментарий:
резьба на катушке, креплении ножа и на движущем элементе несоответствуют друг другу. Потеряла время и веру в отечественного производителя
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, все работает, но в работе еще не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Косой очень довольна. Покупала для себя. Легкая, мощная. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер пришел с треснутым корпусом. Не увидел сразу при получении. Упаковка изорвана, скорее всего уже не один раз товар возвращался. Всё это печально т.к. триммер покупался в подарок, а времени на покупку нового не оставалось. Комплект полный.