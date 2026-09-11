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Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01

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Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 1
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 2
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 3
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 4
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 5
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 6
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 7
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 8
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 9
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 1
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 2
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 3
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 4
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 5
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 6
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 7
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 8
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 9
  • Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591437
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х22х13
Вес, кг.
3

Описание товара Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01

Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 разработан для комфорта и удобства. Он отличается сбалансированной низкой массой для удобства управления и маневрирования, что снижает усталость пользователя, особенно при длительной работе. Полуавтоматическая катушка косилки подает леску при каждом нажатии на кнопку пуска, устраняя необходимость в ручной регулировке подачи лески или нажатии на головку для непрерывного и бесперебойного кошения. Высокое качество исполнения инструмента в сочетании с мощным двигателем и прочной леской обеспечивает идеальные результаты резки и долговечность.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер для травы Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 разработан для комфорта и удобства. Он отличается сбалансированной низкой массой для удобства управления и маневрирования, что снижает усталость пользователя, особенно при длительной работе. Полуавтоматическая катушка косилки подает леску при каждом нажатии на кнопку пуска, устраняя необходимость в ручной регулировке подачи лески или нажатии на головку для непрерывного и бесперебойного кошения. Высокое качество исполнения инструмента в сочетании с мощным двигателем и прочной леской обеспечивает идеальные результаты резки и долговечность.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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