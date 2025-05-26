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Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400

2 Отзывы
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Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 1
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 2
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 3
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 4
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 5
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 6
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 7
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 8
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 9
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 10
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 11
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 12
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 13
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 14
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 15
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 16
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 17
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Ширина скашивания
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 1
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 2
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 3
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 4
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 5
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 6
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 7
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 8
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 9
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 10
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 11
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 12
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 13
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 14
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 15
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 16
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 17
  • Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400
3 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
Триммер 1- Кожух защитный 1- Катушка (установлена) 1- Руководство по эксплуатации 1
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума
92
Ширина скашивания
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х11
Вес, кг.
2.21

Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400

Сетевой триммер ЗУБР ТСН-26-400 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное. Рекомендую. Триммер, испробованный в работе. Рядом со стандартной катушкой удлинителя, чтоб длину показать. Мне, 160 см роста, оказался удобным.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , не мощный , на свою цену



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
Триммер 1- Кожух защитный 1- Катушка (установлена) 1- Руководство по эксплуатации 1
Особенности
прямой привод
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума
92
Ширина скашивания
25
Колеса
нет
Обороты двигателя
12500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой триммер ЗУБР ТСН-26-400 - удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада. Применяется для окашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное. Рекомендую. Триммер, испробованный в работе. Рядом со стандартной катушкой удлинителя, чтоб длину показать. Мне, 160 см роста, оказался удобным.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , не мощный , на свою цену


Триммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400 – стоимость товара 3160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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