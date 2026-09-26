Top.Mail.Ru
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 1
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 2
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 3
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 4
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 5
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 6
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 7
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 8
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 9
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 10
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 11
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 12
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 13
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 14
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 15
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 16
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 17
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 1
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 2
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 3
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 4
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 5
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 6
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 7
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 8
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 9
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 10
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 11
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 12
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 13
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 14
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 15
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 16
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 17
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер - 1 штКатушка с леской - 1 штДиск - 1 штРемень наплечный - 1 штРукоятка - 1 штКожух защитный - 1 штНабор ключей - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Особенности
разборный вал, верхнее расположение двигателя
Тип двигателя
электрический
Уровень шума, дБ
96
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.14х0.12
Вес, кг.
3.85

Описание товара Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)

Триммер Denzel TE-1200 96611 мощностью 1200 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 380 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву.,Двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7000 об/мин. поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок.

Преимущества

Отзывы о товаре Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер - 1 штКатушка с леской - 1 штДиск - 1 штРемень наплечный - 1 штРукоятка - 1 штКожух защитный - 1 штНабор ключей - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Особенности
разборный вал, верхнее расположение двигателя
Тип двигателя
электрический
Уровень шума, дБ
96
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Описание

Триммер Denzel TE-1200 96611 мощностью 1200 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 380 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву.,Двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7000 об/мин. поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка, диск, разборная штанга (96611) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...