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STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)

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STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 1
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 2
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 3
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 4
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 5
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 6
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 7
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 8
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 9
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 10
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 11
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 12
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 13
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 14
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания
25
Колеса
да
Обороты двигателя
9600
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 1
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 2
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 3
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 4
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 5
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 6
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 7
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 8
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 9
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 10
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 11
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 12
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 13
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 14
  • STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 
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В наличии
Код товара: 658379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)
3 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический , кожух защитный , катушка с леской (установлена) , упорное колесо , инструкция по безопасности , руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Уровень шума
92
Ширина скашивания
25
Колеса
да
Обороты двигателя
9600
Скорость вращения ножа
9600
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.22х0.1
Вес, кг.
3.25

Описание товара STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)

Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение даже густой травы - эта работа у него отлично получается. Применение Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных м.естах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения достаточно больших площадей Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Триммер обеспечивает высокие скорость и качество кошения. С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов. Регулируемая по углу наклона голова и телескопическая штанга позволяют настроить изделие под свой рост и хват, чтобы работать еще удобнее и эффективне.. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной Беззаботная работа благодаря автоматической катушке. Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе. Специальный крюк для крепления удлинителя. Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить издефлие между работами и в зимнее время.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, Двигатель сверху

Отзывы о товаре STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический , кожух защитный , катушка с леской (установлена) , упорное колесо , инструкция по безопасности , руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Уровень шума
92
Ширина скашивания
25
Колеса
да
Обороты двигателя
9600
Скорость вращения ножа
9600
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение даже густой травы - эта работа у него отлично получается. Применение Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных м.естах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения достаточно больших площадей Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Триммер обеспечивает высокие скорость и качество кошения. С помощью поворотной головы легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов. Регулируемая по углу наклона голова и телескопическая штанга позволяют настроить изделие под свой рост и хват, чтобы работать еще удобнее и эффективне.. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной Беззаботная работа благодаря автоматической катушке. Удобная регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления изделием в работе. Специальный крюк для крепления удлинителя. Телескопическая складная штанга позволяет компактно хранить издефлие между работами и в зимнее время.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, Двигатель сверху
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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