Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR21
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания (max), см
15
Колеса
нет
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%4 100 руб. 8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568556
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, рукоятка, документация, аккумулятор, металлическое лезвие, пластиковые лезвия 5 шт, скоба, торцевой ключ с внутренним шестигранником, аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ, упаковка
Особенности
D-образная рукоять
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
Ширина скашивания (max), см
15
Колеса
нет
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х18х14
Вес, кг.
2.68
Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR21
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR21 - компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен телескопической штангой для комфортной работы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, рукоятка, документация, аккумулятор, металлическое лезвие, пластиковые лезвия 5 шт, скоба, торцевой ключ с внутренним шестигранником, аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ, упаковка
Особенности
D-образная рукоять
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
Ширина скашивания (max), см
15
Колеса
нет
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR21 - компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен телескопической штангой для комфортной работы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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