Триммер бензиновый DEKO DKTR43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
бензиновый триммер, катушка с леской, трёхлопастной нож, плечевой ремень, бутылка для масла, шестигранный ключ, гаечный ключ, крестовая / шлицевая отвертка, гаечный ключ с крестообразным шлицем, инструкция, упаковка
Особенности
ручной стартер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Скорость вращения ножа
3200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.41х0.23
Вес, кг.
12
Описание товара Триммер бензиновый DEKO DKTR43
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 станет надежным помощником на даче и дома, позволяя эффективно справляться со скашиванием травы на приусадебных участках. Он оборудован 2-тактным двигателем с мощностью 1.7 л.с на верхней части штанги и топливным баком емкостью 1.2 л. В качестве оснастки используется леска, которая позволяет выполнять обработку зоны шириной 250 мм. Эргономичная рукоятка с регулировкой длины и плечевой ремень гарантируют комфортное удержание инструмента со сниженной усталостью. Функция защиты от случайного нажатия и защитный кожух делают эксплуатацию DEKO DKTR43 более безопасной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
бензиновый триммер, катушка с леской, трёхлопастной нож, плечевой ремень, бутылка для масла, шестигранный ключ, гаечный ключ, крестовая / шлицевая отвертка, гаечный ключ с крестообразным шлицем, инструкция, упаковка
Особенности
ручной стартер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Скорость вращения ножа
3200
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 станет надежным помощником на даче и дома, позволяя эффективно справляться со скашиванием травы на приусадебных участках. Он оборудован 2-тактным двигателем с мощностью 1.7 л.с на верхней части штанги и топливным баком емкостью 1.2 л. В качестве оснастки используется леска, которая позволяет выполнять обработку зоны шириной 250 мм. Эргономичная рукоятка с регулировкой длины и плечевой ремень гарантируют комфортное удержание инструмента со сниженной усталостью. Функция защиты от случайного нажатия и защитный кожух делают эксплуатацию DEKO DKTR43 более безопасной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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