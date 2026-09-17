Триммер Maxpiler MET-350
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Характеристики
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.2 мм
Ширина скашивания (max), см
22
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743107
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Триммер в частично собранном состоянии, Кожух защитный, Комплект крепежа, Дополнительная рукоятка, Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
22
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х14
Вес, кг.
1.65
Описание товара Триммер Maxpiler MET-350
Триммер электрический MET-350 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Защитный кожух, полуавтоматическая подача лески и дополнительная рукоятка обеспечивают безопасное и комфортное использование.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
Триммер в частично собранном состоянии, Кожух защитный, Комплект крепежа, Дополнительная рукоятка, Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
22
Колеса
нет
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер электрический MET-350 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Защитный кожух, полуавтоматическая подача лески и дополнительная рукоятка обеспечивают безопасное и комфортное использование.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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