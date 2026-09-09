Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)
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Характеристики
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%16 580 руб. 18 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
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Код товара: 300205
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Характеристики
Описание товара Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)
Описание
Обзор продуктаParagon Hard Disk Manager Business Edition разработан для небольших компаний, располагающих ограниченным штатом IT-специалистов или совсем его не имеющих. Гибкие варианты технического лицензирования для профессионального управления небольшими группами объединенных серверов.
Эффективное управление данными и устройствами их хранения- Инновационная технология создания резервных образов - доступна пользователям в виде нового формата резервных образов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), который представляет собой формат VHD, оптимизированный для хранения резервных копий виртуальных и физических машин. Формат pVHD очень эффективен при работе с цепочками инкрементных архивов, дедупликации данных и синхронизации. Кроме этого новая технология позволяет создавать резервные архивы в другие виртуальные контейнеры (VMDK, VHD) - С помощью наиболее подходящей технологии резервного копирования, автоматически выбранной в соответствии с типом защищаемых данных, можно создавать резервные архивы только тех объектов, которые действительно необходимы - Благодаря Paragon Adaptive Restore, отсутствует зависимость от аппаратного обеспечения - Быстрое и легкое восстановление файлов, баз данных, почтовых ящиков, писем и других систем хранения - Комплексные среды восстановления на базе DOS, Linux и WinPE* - Решение проблем загрузки ОС без необходимости ее восстановления
Непрерывность бизнес-процесса- Быстрое создание образов и миграция систем Windows без прерывания работы с использованием двух технологий «моментальных снимков» - Microsoft VSS и Paragon Hot Backup - Дифференциальные и инкрементные архивы, а также эксклюзивные файловые комплементы для минимизации требований к хранению данных и увеличения скорости резервирования - Автоматически выполняемые в запланированное время операции резервирования, полностью соответствующие политике резервного копирования «настроил и забыл» - Использование для защиты данных расширенных опций резервного копирования, таких как циклическое и синтетическое архивирование
Полный спектр операций сегментирования жесткого диска- Самая быстрая и безопасная архитектура разметки дисков на рынке – наш продукт выполняет работу за самое короткое время и с минимальным риском - Эксклюзивная гибкость: слияние разделов, перераспределение свободного пространства, разбиение одного раздела на два других, отмена удаления раздела и другие опции - Задачи переразметки жесткого диска - Управление несколькими операционными системами в одной среде
Плавная миграция- Минимальное влияние на деятельность организации при обновлении хранилищ данных - Быстрая миграция на новые аппаратные платформы, жесткие диски и твердотельные накопители - Миграция всех версий ОС Windows, начиная с XP, на другие аппаратные конфигурации Эффективная оптимизация - Автоматическое выравнивание разделов для оптимизации производительности и долговечности жесткого диска (не для всех операций**) - Эксклюзивная оптимизация файловой системы NTFS (MFT дефрагментация и сжатие)
Шифрование и надежное затирание данных- Надежное затирание данных, после которого ни одна из существующих технологий не сможет их восстановить - Затирание только выбранных объектов – всего диска или его отдельных разделов (первичных, расширенных, логических) - Уничтожение всей информации с диска или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания данных, включая военные и государственные стандарты некоторых стран, без ущерба для используемых данных
Поддерживаемые технологии и операционные системы- Поддержка всех ОС Windows, начиная с XP SP3, включая последние Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 - Конфигурации GPT/UEFI для клонирования, миграции, виртуализации или восстановления 64-разрядных систем Windows, настроенных на режим загрузки UEFI, для исправления проблем загрузки, связанных с UEFI - Твердотельные накопители (SSD и AFD) (объемом свыше 2 ТБ и размером сектора свыше 512 байт) - GPT-диски (GUID Partition Table) - Динамические диски Microsoft - Конфигурации Apple Boot Camp - Дисковые пространства Windows (Storage Spaces) - Технология BitLocker
Требования к системе
Для установки в среде Windows- Windows XP SP3 - Windows Server 2003 SP2 - Windows Vista - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows Server 2008 R2 - Windows SBS 2011 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2
Дополнительные требования- Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, программа сообщит о необходимости ее установки). - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должен быть установлен пакет Microsoft .NET 4.0 или более поздняя версия (необходимо загрузить и установить его самостоятельно). - Если вы устанавливаете наше решение на Windows Server 2003 SP2, вам также нужна библиотека Visual Studio C++ 2005 SP1 Runtime Library (ее необходимо загрузить и установить самостоятельно).
Для загрузочной среды на базе Linux- Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц - 256 Мб ОЗУ - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь
Для загрузочной среды на базе WinPE- Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц - Не менее 1ГБ оперативной памяти - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь
Дополнительные требования- Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера - Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски - Внешний жесткий диск USB для хранения данных.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Обзор продуктаParagon Hard Disk Manager Business Edition разработан для небольших компаний, располагающих ограниченным штатом IT-специалистов или совсем его не имеющих. Гибкие варианты технического лицензирования для профессионального управления небольшими группами объединенных серверов.
Эффективное управление данными и устройствами их хранения- Инновационная технология создания резервных образов - доступна пользователям в виде нового формата резервных образов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), который представляет собой формат VHD, оптимизированный для хранения резервных копий виртуальных и физических машин. Формат pVHD очень эффективен при работе с цепочками инкрементных архивов, дедупликации данных и синхронизации. Кроме этого новая технология позволяет создавать резервные архивы в другие виртуальные контейнеры (VMDK, VHD) - С помощью наиболее подходящей технологии резервного копирования, автоматически выбранной в соответствии с типом защищаемых данных, можно создавать резервные архивы только тех объектов, которые действительно необходимы - Благодаря Paragon Adaptive Restore, отсутствует зависимость от аппаратного обеспечения - Быстрое и легкое восстановление файлов, баз данных, почтовых ящиков, писем и других систем хранения - Комплексные среды восстановления на базе DOS, Linux и WinPE* - Решение проблем загрузки ОС без необходимости ее восстановления
Непрерывность бизнес-процесса- Быстрое создание образов и миграция систем Windows без прерывания работы с использованием двух технологий «моментальных снимков» - Microsoft VSS и Paragon Hot Backup - Дифференциальные и инкрементные архивы, а также эксклюзивные файловые комплементы для минимизации требований к хранению данных и увеличения скорости резервирования - Автоматически выполняемые в запланированное время операции резервирования, полностью соответствующие политике резервного копирования «настроил и забыл» - Использование для защиты данных расширенных опций резервного копирования, таких как циклическое и синтетическое архивирование
Полный спектр операций сегментирования жесткого диска- Самая быстрая и безопасная архитектура разметки дисков на рынке – наш продукт выполняет работу за самое короткое время и с минимальным риском - Эксклюзивная гибкость: слияние разделов, перераспределение свободного пространства, разбиение одного раздела на два других, отмена удаления раздела и другие опции - Задачи переразметки жесткого диска - Управление несколькими операционными системами в одной среде
Плавная миграция- Минимальное влияние на деятельность организации при обновлении хранилищ данных - Быстрая миграция на новые аппаратные платформы, жесткие диски и твердотельные накопители - Миграция всех версий ОС Windows, начиная с XP, на другие аппаратные конфигурации Эффективная оптимизация - Автоматическое выравнивание разделов для оптимизации производительности и долговечности жесткого диска (не для всех операций**) - Эксклюзивная оптимизация файловой системы NTFS (MFT дефрагментация и сжатие)
Шифрование и надежное затирание данных- Надежное затирание данных, после которого ни одна из существующих технологий не сможет их восстановить - Затирание только выбранных объектов – всего диска или его отдельных разделов (первичных, расширенных, логических) - Уничтожение всей информации с диска или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания данных, включая военные и государственные стандарты некоторых стран, без ущерба для используемых данных
Поддерживаемые технологии и операционные системы- Поддержка всех ОС Windows, начиная с XP SP3, включая последние Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 - Конфигурации GPT/UEFI для клонирования, миграции, виртуализации или восстановления 64-разрядных систем Windows, настроенных на режим загрузки UEFI, для исправления проблем загрузки, связанных с UEFI - Твердотельные накопители (SSD и AFD) (объемом свыше 2 ТБ и размером сектора свыше 512 байт) - GPT-диски (GUID Partition Table) - Динамические диски Microsoft - Конфигурации Apple Boot Camp - Дисковые пространства Windows (Storage Spaces) - Технология BitLocker
Требования к системе
Для установки в среде Windows- Windows XP SP3 - Windows Server 2003 SP2 - Windows Vista - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows Server 2008 R2 - Windows SBS 2011 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2
Дополнительные требования- Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, программа сообщит о необходимости ее установки). - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должен быть установлен пакет Microsoft .NET 4.0 или более поздняя версия (необходимо загрузить и установить его самостоятельно). - Если вы устанавливаете наше решение на Windows Server 2003 SP2, вам также нужна библиотека Visual Studio C++ 2005 SP1 Runtime Library (ее необходимо загрузить и установить самостоятельно).
Для загрузочной среды на базе Linux- Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц - 256 Мб ОЗУ - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь
Для загрузочной среды на базе WinPE- Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц - Не менее 1ГБ оперативной памяти - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь
Дополнительные требования- Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера - Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски - Внешний жесткий диск USB для хранения данных.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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