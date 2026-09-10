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Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ)

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Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронный ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 290 руб.  2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342691
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Keepsoft
Тип товара
Электронный ключ

Описание товара Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ)

Справочник лекарственных средств содержит информацию по 14 тысячам лекарственных средств, включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без труда сможете найти лекарства необходимые для лечения указанного Вами заболевания. Все лекарства разнесены по фармакологическим группам.

Отзывы о товаре Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Keepsoft
Тип товара
Электронный ключ
Описание
Справочник лекарственных средств содержит информацию по 14 тысячам лекарственных средств, включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без труда сможете найти лекарства необходимые для лечения указанного Вами заболевания. Все лекарства разнесены по фармакологическим группам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Справочник лекарственных средств для Windows (Профессиональная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-PROF365] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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