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Конструктор тестов для Windows (Корпоративная лицензия на 20 ПК) [CNTESTWIN-20] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор тестов для Windows (Корпоративная лицензия на 20 ПК) [CNTESTWIN-20] (электронный ключ)

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Конструктор тестов для Windows (Корпоративная лицензия на 20 ПК) [CNTESTWIN-20] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
14 240 руб.  18 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300207
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Keepsoft
Тип товара
Офисные приложения
Размеры в упаковке, см
50х50х30

Описание товара Конструктор тестов для Windows (Корпоративная лицензия на 20 ПК) [CNTESTWIN-20] (электронный ключ)

Описание

«Конструктор тестов» состоит из трех частей: 1. "Конструктор тестов. Редактор" - предназначен для заполнения и редактирования базы данных, а так же для различных настроек "Конструктора тестов". 2. "Конструктор тестов. Тренажер" - предназначен для проведения тестирования по тем темам и вопросам, которые были занесены в базу данных при помощи "Редактора". 3. "Конструктор тестов. Администратор результатов" - предназначен для анализа результатов, полученных в процессе тестирования в программе "Конструктор тестов. Тренажер".

 

В программе имеются следующие возможности:

  • Использование неограниченного числа тем, вопросов и ответов;
  • Вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, mid. rmi);
  • Вопросы могут содержать изображения (файлы jpg, bmp, ico, emf, wmf);
  • Вопросы могут содержать видеоролики (файлы avi);
  • Вопросы могут содержать форматированный текст неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и т.д.);
  • Поддержка пяти типов вопросов: 1. Выбор единственно правильного ответа; 2. Выбор нескольких возможных правильных ответов; 3. Установка последовательности правильных ответов; 4. Установка соответствий ответов; 5. Ввод ответа вручную с клавиатуры.
  • Печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и ответов;
  • Печать на принтере и сохранение в файл результатов тестирования;
  • Возможность проведения тестирования на одном компьютере несколькими пользователями. Для каждого пользователя заводится персональная карточка пользователя, поля в которой являются настраиваемыми;
  • Сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тестирования на разных компьютерах через локальную сеть при помощи Администратора результатов;
  • Возможность установить разные права доступа к редактированию базы данных в "Редакторе" для разных пользователей;
  • Возможность задавать вопросы в произвольном порядке;
  • Возможность задавать цену каждому вопросу в баллах;
  • Возможность задавать цену каждому ответу в баллах;
  • Возможность проводить психологическое тестирование;
  • Возможность ограничить тестирование по времени;
  • Возможность прервать тестирование и продолжить его в другое время;
  • Возможность пропускать вопросы и возвращаться к пропущенным вопросам;
  • Возможность выставлять оценку по окончании тестирования. Система оценок настраивается в "Редакторе". Шкалу оценок можно настроить от 2-х бальной до 100-бальной системы;
  • Резервное копирование базы данных;
  • Синхронизация базы данных. При помощи этой функции можно легко обмениваться данными с другими пользователями и переносить данные с компьютера на компьютер;
  • Копирование тем и вопросов. При помощи этой функции можно скопировать тему целиком или выборочно скопировать вопросы из одной темы в другую;
  • Проверка орфографии в "Редакторе";
  • Поиск по базе данных в "Редакторе";
  • Сжатие базы данных;
  • Настраиваемый интерфейс;
  • Функция проверки обновления через Интернет.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Конструктор тестов.

Отзывы о товаре Конструктор тестов для Windows (Корпоративная лицензия на 20 ПК) [CNTESTWIN-20] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Keepsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

«Конструктор тестов» состоит из трех частей: 1. "Конструктор тестов. Редактор" - предназначен для заполнения и редактирования базы данных, а так же для различных настроек "Конструктора тестов". 2. "Конструктор тестов. Тренажер" - предназначен для проведения тестирования по тем темам и вопросам, которые были занесены в базу данных при помощи "Редактора". 3. "Конструктор тестов. Администратор результатов" - предназначен для анализа результатов, полученных в процессе тестирования в программе "Конструктор тестов. Тренажер".

 

В программе имеются следующие возможности:

  • Использование неограниченного числа тем, вопросов и ответов;
  • Вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, mid. rmi);
  • Вопросы могут содержать изображения (файлы jpg, bmp, ico, emf, wmf);
  • Вопросы могут содержать видеоролики (файлы avi);
  • Вопросы могут содержать форматированный текст неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и т.д.);
  • Поддержка пяти типов вопросов: 1. Выбор единственно правильного ответа; 2. Выбор нескольких возможных правильных ответов; 3. Установка последовательности правильных ответов; 4. Установка соответствий ответов; 5. Ввод ответа вручную с клавиатуры.
  • Печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и ответов;
  • Печать на принтере и сохранение в файл результатов тестирования;
  • Возможность проведения тестирования на одном компьютере несколькими пользователями. Для каждого пользователя заводится персональная карточка пользователя, поля в которой являются настраиваемыми;
  • Сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тестирования на разных компьютерах через локальную сеть при помощи Администратора результатов;
  • Возможность установить разные права доступа к редактированию базы данных в "Редакторе" для разных пользователей;
  • Возможность задавать вопросы в произвольном порядке;
  • Возможность задавать цену каждому вопросу в баллах;
  • Возможность задавать цену каждому ответу в баллах;
  • Возможность проводить психологическое тестирование;
  • Возможность ограничить тестирование по времени;
  • Возможность прервать тестирование и продолжить его в другое время;
  • Возможность пропускать вопросы и возвращаться к пропущенным вопросам;
  • Возможность выставлять оценку по окончании тестирования. Система оценок настраивается в "Редакторе". Шкалу оценок можно настроить от 2-х бальной до 100-бальной системы;
  • Резервное копирование базы данных;
  • Синхронизация базы данных. При помощи этой функции можно легко обмениваться данными с другими пользователями и переносить данные с компьютера на компьютер;
  • Копирование тем и вопросов. При помощи этой функции можно скопировать тему целиком или выборочно скопировать вопросы из одной темы в другую;
  • Проверка орфографии в "Редакторе";
  • Поиск по базе данных в "Редакторе";
  • Сжатие базы данных;
  • Настраиваемый интерфейс;
  • Функция проверки обновления через Интернет.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Конструктор тестов.

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Отзывы


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