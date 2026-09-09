Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Родительский контроль на 1 ПК на 1 год [KGPC1Y1C-ESD] (электронный ключ)
Описание
Запрет посещений нежелательных категорий сайтов
С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, суицидом, экстремизмом, а в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. Программа использует технологию Entensys URL Filtering 2.0, которая использует постоянно корректирующуюся и растущую базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.
Защита ребенка от сомнительных знакомств
Сайты интернет-знакомств и социальные сети стали активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая себя за их сверстников. KinderGate Родительский Контроль позволяет запретить посещение любых сайтов, связанных с интернет-знакомствами.
Блокировка опасных сайтов
KinderGate Родительский Контроль может заблокировать посещение более 5 000 000 сайтов, связанных с фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие вредоносные программы. База опасных сайтов пополняется ежедневно.
Установка режима доступа в Интернет
KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели.
Контроль мессенджеров, социальных сетей и загрузки файлов
Для предупреждения общения с нежелательными собеседниками в KinderGate Родительский Контроль реализован мониторинг сообщений в различных сетевых мессенджерах. Программный продукт поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MSN, Mail.ru, YMSG. Кроме того, KinderGate Родительский Контроль позволяет следить за перепиской ребенка в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и FaceBook. При просмотре истории сообщений предоставлена возможность выбрать период времени и необходимый протокол. KinderGate Родительский Контроль также контролирует скачивание определенных видов файлов (EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.).
Контентная фильтрация
Безопасным для детей интернет делает также модуль морфологического анализа электронных ресурсов. Пользователь может включить проверку контента по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ списка). Кроме того, KinderGate Родительский Контроль предоставляет возможность редактирования словаря плохих слов с помощью специальной утилиты.
Блокировка контекстной рекламы и баннеров
От перехода детей на ресурсы сомнительного содержания также оберегает фильтр контекстной рекламы, доступный в настройках веб-серфинга. Родителям данный функционал будет полезен не меньше - появляющиеся на огромном количестве сайтов баннеры чаще всего не приносят положительных эмоций.
Безопасный поиск
Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Яндекс, Google и других.
Мониторинг и статистика
Кроме запрета доступа, KinderGate Родительский Контроль может использоваться просто для мониторинга действий ребенка в Сети. Продукт предоставляет отчеты по категориям сайтов, которые посещал ребенок, по времени использования интернета и т.д. Возможность подобного контроля позволяет делать достоверные выводы относительно целесообразности ограничения активности ребенка в Интернете в школе и дома.
Требования к системеСистемные требования: Программный продукт KinderGate рекомендуется устанавливать на компьютеры с ОС Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh OSX 10.7.5 и новее, подключенные к интернету. Для комфортной работы KinderGate требуется не менее 512 Мб оперативной памяти и 200 Мб свободного пространства на жестком диске.
Информация по установке
Установка KinderGate на компьютер с ОС Windows:
Установка программного продукта KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки.
Мастер установки автоматически выполняет все необходимые процедуры по установке KinderGate: распаковывает файлы, создает дополнительную системную службу KinderGate, а также устанавливает необходимые драйвера.
По умолчанию KinderGate устанавливается в папку %Program Files%\Entensys\KinderGate (в дальнейшем просто %KinderGate%).
После установки необходимо перезагрузить компьютер.
Скачать дистрибутив KinderGate под ОС Windows.
Установка KinderGate на компьютер с ОС Mac OSX:
Установка KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки. Следуйте подсказкам Мастера установки.По окончании установки перезагрузите компьютер.
Скачать дистрибутив KinderGate с ОС Mac OSX.
Установка KinderGate на компьютер с ОС Linux:
Установка KinderGate производится из репозитория Entensys. Для установки необходимо выполнить следующие команды:
Для Ubuntu 12.04
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu precise extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Для Ubuntu 13.10
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu saucy extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Для Ubuntu 14.04
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu trusty extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Скачать документацию по установке KinderGate с ОС AltLinux, Ubuntu.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Запрет посещений нежелательных категорий сайтов
С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, суицидом, экстремизмом, а в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. Программа использует технологию Entensys URL Filtering 2.0, которая использует постоянно корректирующуюся и растущую базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.
Защита ребенка от сомнительных знакомств
Сайты интернет-знакомств и социальные сети стали активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая себя за их сверстников. KinderGate Родительский Контроль позволяет запретить посещение любых сайтов, связанных с интернет-знакомствами.
Блокировка опасных сайтов
KinderGate Родительский Контроль может заблокировать посещение более 5 000 000 сайтов, связанных с фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие вредоносные программы. База опасных сайтов пополняется ежедневно.
Установка режима доступа в Интернет
KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели.
Контроль мессенджеров, социальных сетей и загрузки файлов
Для предупреждения общения с нежелательными собеседниками в KinderGate Родительский Контроль реализован мониторинг сообщений в различных сетевых мессенджерах. Программный продукт поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MSN, Mail.ru, YMSG. Кроме того, KinderGate Родительский Контроль позволяет следить за перепиской ребенка в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и FaceBook. При просмотре истории сообщений предоставлена возможность выбрать период времени и необходимый протокол. KinderGate Родительский Контроль также контролирует скачивание определенных видов файлов (EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.).
Контентная фильтрация
Безопасным для детей интернет делает также модуль морфологического анализа электронных ресурсов. Пользователь может включить проверку контента по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ списка). Кроме того, KinderGate Родительский Контроль предоставляет возможность редактирования словаря плохих слов с помощью специальной утилиты.
Блокировка контекстной рекламы и баннеров
От перехода детей на ресурсы сомнительного содержания также оберегает фильтр контекстной рекламы, доступный в настройках веб-серфинга. Родителям данный функционал будет полезен не меньше - появляющиеся на огромном количестве сайтов баннеры чаще всего не приносят положительных эмоций.
Безопасный поиск
Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Яндекс, Google и других.
Мониторинг и статистика
Кроме запрета доступа, KinderGate Родительский Контроль может использоваться просто для мониторинга действий ребенка в Сети. Продукт предоставляет отчеты по категориям сайтов, которые посещал ребенок, по времени использования интернета и т.д. Возможность подобного контроля позволяет делать достоверные выводы относительно целесообразности ограничения активности ребенка в Интернете в школе и дома.
Требования к системеСистемные требования: Программный продукт KinderGate рекомендуется устанавливать на компьютеры с ОС Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh OSX 10.7.5 и новее, подключенные к интернету. Для комфортной работы KinderGate требуется не менее 512 Мб оперативной памяти и 200 Мб свободного пространства на жестком диске.
Информация по установке
Установка KinderGate на компьютер с ОС Windows:
Установка программного продукта KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки.
Мастер установки автоматически выполняет все необходимые процедуры по установке KinderGate: распаковывает файлы, создает дополнительную системную службу KinderGate, а также устанавливает необходимые драйвера.
По умолчанию KinderGate устанавливается в папку %Program Files%\Entensys\KinderGate (в дальнейшем просто %KinderGate%).
После установки необходимо перезагрузить компьютер.
Скачать дистрибутив KinderGate под ОС Windows.
Установка KinderGate на компьютер с ОС Mac OSX:
Установка KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки. Следуйте подсказкам Мастера установки.По окончании установки перезагрузите компьютер.
Скачать дистрибутив KinderGate с ОС Mac OSX.
Установка KinderGate на компьютер с ОС Linux:
Установка KinderGate производится из репозитория Entensys. Для установки необходимо выполнить следующие команды:
Для Ubuntu 12.04
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu precise extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Для Ubuntu 13.10
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu saucy extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Для Ubuntu 14.04
echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu trusty extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install kindergate
Скачать документацию по установке KinderGate с ОС AltLinux, Ubuntu.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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