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Advanced Woman Calendar [SO-12] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Advanced Woman Calendar [SO-12] (электронный ключ)

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Advanced Woman Calendar [SO-12] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 070 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300150
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Advanced Woman Calendar [SO-12] (электронный ключ)

Описание

Это надежный и простой в использовании женский календарь.

Он вычисляет дни цикла с высокими и низкими шансами зачатия, помогая вам тем самым избежать нежелательной беременности, либо, напротив, зачать ребенка. Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом.

«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.

С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Advanced Woman Calendar. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Advanced Woman Calendar [SO-12] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Это надежный и простой в использовании женский календарь.

Он вычисляет дни цикла с высокими и низкими шансами зачатия, помогая вам тем самым избежать нежелательной беременности, либо, напротив, зачать ребенка. Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом.

«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.

С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Advanced Woman Calendar. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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