Конструктор тестов для Windows (Стандартная лицензия на 1 ПК) [CNTESTWIN-1] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Конструктор тестов для Windows (Стандартная лицензия на 1 ПК) [CNTESTWIN-1] (электронный ключ)
Описание
«Конструктор тестов» состоит из трех частей: 1. "Конструктор тестов. Редактор" - предназначен для заполнения и редактирования базы данных, а так же для различных настроек "Конструктора тестов". 2. "Конструктор тестов. Тренажер" - предназначен для проведения тестирования по тем темам и вопросам, которые были занесены в базу данных при помощи "Редактора". 3. "Конструктор тестов. Администратор результатов" - предназначен для анализа результатов, полученных в процессе тестирования в программе "Конструктор тестов. Тренажер".
В программе имеются следующие возможности:
- Использование неограниченного числа тем, вопросов и ответов;
- Вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, mid. rmi);
- Вопросы могут содержать изображения (файлы jpg, bmp, ico, emf, wmf);
- Вопросы могут содержать видеоролики (файлы avi);
- Вопросы могут содержать форматированный текст неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и т.д.);
- Поддержка пяти типов вопросов: 1. Выбор единственно правильного ответа; 2. Выбор нескольких возможных правильных ответов; 3. Установка последовательности правильных ответов; 4. Установка соответствий ответов; 5. Ввод ответа вручную с клавиатуры.
- Печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и ответов;
- Печать на принтере и сохранение в файл результатов тестирования;
- Возможность проведения тестирования на одном компьютере несколькими пользователями. Для каждого пользователя заводится персональная карточка пользователя, поля в которой являются настраиваемыми;
- Сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тестирования на разных компьютерах через локальную сеть при помощи Администратора результатов;
- Возможность установить разные права доступа к редактированию базы данных в "Редакторе" для разных пользователей;
- Возможность задавать вопросы в произвольном порядке;
- Возможность задавать цену каждому вопросу в баллах;
- Возможность задавать цену каждому ответу в баллах;
- Возможность проводить психологическое тестирование;
- Возможность ограничить тестирование по времени;
- Возможность прервать тестирование и продолжить его в другое время;
- Возможность пропускать вопросы и возвращаться к пропущенным вопросам;
- Возможность выставлять оценку по окончании тестирования. Система оценок настраивается в "Редакторе". Шкалу оценок можно настроить от 2-х бальной до 100-бальной системы;
- Резервное копирование базы данных;
- Синхронизация базы данных. При помощи этой функции можно легко обмениваться данными с другими пользователями и переносить данные с компьютера на компьютер;
- Копирование тем и вопросов. При помощи этой функции можно скопировать тему целиком или выборочно скопировать вопросы из одной темы в другую;
- Проверка орфографии в "Редакторе";
- Поиск по базе данных в "Редакторе";
- Сжатие базы данных;
- Настраиваемый интерфейс;
- Функция проверки обновления через Интернет.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Конструктор тестов.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
«Конструктор тестов» состоит из трех частей: 1. "Конструктор тестов. Редактор" - предназначен для заполнения и редактирования базы данных, а так же для различных настроек "Конструктора тестов". 2. "Конструктор тестов. Тренажер" - предназначен для проведения тестирования по тем темам и вопросам, которые были занесены в базу данных при помощи "Редактора". 3. "Конструктор тестов. Администратор результатов" - предназначен для анализа результатов, полученных в процессе тестирования в программе "Конструктор тестов. Тренажер".
В программе имеются следующие возможности:
- Использование неограниченного числа тем, вопросов и ответов;
- Вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, mid. rmi);
- Вопросы могут содержать изображения (файлы jpg, bmp, ico, emf, wmf);
- Вопросы могут содержать видеоролики (файлы avi);
- Вопросы могут содержать форматированный текст неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и т.д.);
- Поддержка пяти типов вопросов: 1. Выбор единственно правильного ответа; 2. Выбор нескольких возможных правильных ответов; 3. Установка последовательности правильных ответов; 4. Установка соответствий ответов; 5. Ввод ответа вручную с клавиатуры.
- Печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и ответов;
- Печать на принтере и сохранение в файл результатов тестирования;
- Возможность проведения тестирования на одном компьютере несколькими пользователями. Для каждого пользователя заводится персональная карточка пользователя, поля в которой являются настраиваемыми;
- Сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тестирования на разных компьютерах через локальную сеть при помощи Администратора результатов;
- Возможность установить разные права доступа к редактированию базы данных в "Редакторе" для разных пользователей;
- Возможность задавать вопросы в произвольном порядке;
- Возможность задавать цену каждому вопросу в баллах;
- Возможность задавать цену каждому ответу в баллах;
- Возможность проводить психологическое тестирование;
- Возможность ограничить тестирование по времени;
- Возможность прервать тестирование и продолжить его в другое время;
- Возможность пропускать вопросы и возвращаться к пропущенным вопросам;
- Возможность выставлять оценку по окончании тестирования. Система оценок настраивается в "Редакторе". Шкалу оценок можно настроить от 2-х бальной до 100-бальной системы;
- Резервное копирование базы данных;
- Синхронизация базы данных. При помощи этой функции можно легко обмениваться данными с другими пользователями и переносить данные с компьютера на компьютер;
- Копирование тем и вопросов. При помощи этой функции можно скопировать тему целиком или выборочно скопировать вопросы из одной темы в другую;
- Проверка орфографии в "Редакторе";
- Поиск по базе данных в "Редакторе";
- Сжатие базы данных;
- Настраиваемый интерфейс;
- Функция проверки обновления через Интернет.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Конструктор тестов.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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