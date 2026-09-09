Описание товара Родительский контроль на 1 ПК на 2 года [KGPC2Y1C-ESD] (электронный ключ)

Описание

Запрет посещений нежелательных категорий сайтов

С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, суицидом, экстремизмом, а в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. Программа использует технологию Entensys URL Filtering 2.0, которая использует постоянно корректирующуюся и растущую базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.

Защита ребенка от сомнительных знакомств

Сайты интернет-знакомств и социальные сети стали активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая себя за их сверстников. KinderGate Родительский Контроль позволяет запретить посещение любых сайтов, связанных с интернет-знакомствами.

Блокировка опасных сайтов

KinderGate Родительский Контроль может заблокировать посещение более 5 000 000 сайтов, связанных с фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие вредоносные программы. База опасных сайтов пополняется ежедневно.

Установка режима доступа в Интернет

KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели.

Контроль мессенджеров, социальных сетей и загрузки файлов

Для предупреждения общения с нежелательными собеседниками в KinderGate Родительский Контроль реализован мониторинг сообщений в различных сетевых мессенджерах. Программный продукт поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MSN, Mail.ru, YMSG. Кроме того, KinderGate Родительский Контроль позволяет следить за перепиской ребенка в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и FaceBook. При просмотре истории сообщений предоставлена возможность выбрать период времени и необходимый протокол. KinderGate Родительский Контроль также контролирует скачивание определенных видов файлов (EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.).

Контентная фильтрация

Безопасным для детей интернет делает также модуль морфологического анализа электронных ресурсов. Пользователь может включить проверку контента по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ списка). Кроме того, KinderGate Родительский Контроль предоставляет возможность редактирования словаря плохих слов с помощью специальной утилиты.

Блокировка контекстной рекламы и баннеров

От перехода детей на ресурсы сомнительного содержания также оберегает фильтр контекстной рекламы, доступный в настройках веб-серфинга. Родителям данный функционал будет полезен не меньше - появляющиеся на огромном количестве сайтов баннеры чаще всего не приносят положительных эмоций.

Безопасный поиск

Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Яндекс, Google и других.

Мониторинг и статистика

Кроме запрета доступа, KinderGate Родительский Контроль может использоваться просто для мониторинга действий ребенка в Сети. Продукт предоставляет отчеты по категориям сайтов, которые посещал ребенок, по времени использования интернета и т.д. Возможность подобного контроля позволяет делать достоверные выводы относительно целесообразности ограничения активности ребенка в Интернете в школе и дома.

Требования к системе

Информация по установке

Установка KinderGate на компьютер с ОС Windows:

Системные требования: Программный продукт KinderGate рекомендуется устанавливать на компьютеры с ОС Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh OSX 10.7.5 и новее, подключенные к интернету. Для комфортной работы KinderGate требуется не менее 512 Мб оперативной памяти и 200 Мб свободного пространства на жестком диске.

Установка программного продукта KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки.

Мастер установки автоматически выполняет все необходимые процедуры по установке KinderGate: распаковывает файлы, создает дополнительную системную службу KinderGate, а также устанавливает необходимые драйвера.

По умолчанию KinderGate устанавливается в папку %Program Files%\Entensys\KinderGate (в дальнейшем просто %KinderGate%).

После установки необходимо перезагрузить компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate под ОС Windows.

Установка KinderGate на компьютер с ОС Mac OSX:

Установка KinderGate на компьютер осуществляется запуском инсталляционного файла, открывающим диалоговое окно Мастера установки. Следуйте подсказкам Мастера установки.По окончании установки перезагрузите компьютер.

Скачать дистрибутив KinderGate с ОС Mac OSX.

Установка KinderGate на компьютер с ОС Linux:

Установка KinderGate производится из репозитория Entensys. Для установки необходимо выполнить следующие команды:

Для Ubuntu 12.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu precise extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate

Для Ubuntu 13.10

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu saucy extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate

Для Ubuntu 14.04

echo 'deb http://dc.entensys.com/ubuntu trusty extra' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

wget http://dc.entensys.com/ubuntu/entensys.gpg -O - | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install kindergate

Скачать документацию по установке KinderGate с ОС AltLinux, Ubuntu.