Описание товара Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ)

Описание

Выход новой Windows 10 ознаменовался скандалом – операционная система следит за пользователем, записывая многие его действия и отправляя их на сервера телеметрии компании Microsoft. Несмотря на то, что сбор данных пользователя программами – далеко не новость, поведение Windows 10 в этом отношении особенно цинично. Даже после явного отключения отправки собранных данных штатными средствами, система продолжает шпионить за пользователем.

Чтобы полностью отключить слежку в Windows 10 необходимо нечто большее – программа Privacy Protector for Windows 10. Буквально несколькими щелчками мыши вы можете отключить или заблокировать все шпионские функции операционной системы. А их немало: Windows 10 следит за историей посещенных сайтов, записывает нажатые клавиши, периодически самовольно включает запись звука с микрофона, шпионит за вашей электронной почтой и разговорами в Skype, ведет запись об установленных программах, отсылает на сервер информацию о прослушанной музыке. Windows 10 передает на сервера телеметрии информацию о вашем местоположении, а также пароли и ключи шифрования.

Стоит ли добавлять, что вся эта информация передается в фоновом режиме, не взирая на действия пользователя, что не только ставит под угрозу безопасность ваших данных, но и существенно снижает производительность системы.

С помощью Privacy Protector вы легко отключите все вышеперечисленные и многие другие (всего около 40 служб и программ) шпионские функции Windows 10. А чтобы система не установила слежку за вами повторно, программа Privacy Protector блокирует обновления службой Update, не позволяя той вернуть шпионские модули обратно. Кроме того, дополнительно блокируются IP-адреса серверов телеметрии, исключая всякое взаимодействие с ними.

Ключевые функции

- Поддержка обновления Windows 10 Trash Hold 2 (TH2) и более старых;

- Исправлено определение версии системы для сборок 8.1;

- Поддержка нового сервиса diagtrack с учетом обновления TH2 его остановки и отключения;

- 10+ Новых системных серверов блокируется, в том числе новые TH2;

- Улучшение защиты приватных данных (более 10 системных параметров, связанных с Web поиском, Location Provider, сенсорами, Advertising Info, доступом системы к синхронизации пользовательских данных, персональным настройкам, настройкам браузера, Credentials, Accessibility);

- Улучшено отключение шпионских функция Windows Defender (отключение Spy Net Reporting и отправки примеров кодов программ на сервера MS, отключения отправки информации о вредоносном ПО);

- Отключение Smart Screen;

- Удаление кнопки Получить Windows 10 (GWX);

- Улучшено отключение DiagTrack и телеметрии и в Win 7-8-8.1;

- Добавлен откат новых шпионских обновлений Windows (9 штук новых);

- Добавлена блокировка 17 новых серверов MS, теперь 77, в том числе TH2;

- Блокировка Explorer.exe в firewall;

- Поддержка Large fonts.

Программа может использоваться также в Windows 7, 8 и 8.1 для удаления шпионских служб в этих операционных системах.

Требования к системе

Windows 10, 8 , 7

Информация по установке

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