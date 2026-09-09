Top.Mail.Ru
Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 070 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300175
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ)

Описание

Выход новой Windows 10 ознаменовался скандалом – операционная система следит за пользователем, записывая многие его действия и отправляя их на сервера телеметрии компании Microsoft. Несмотря на то, что сбор данных пользователя программами – далеко не новость, поведение Windows 10 в этом отношении особенно цинично. Даже после явного отключения отправки собранных данных штатными средствами, система продолжает шпионить за пользователем.

 

Чтобы полностью отключить слежку в Windows 10 необходимо нечто большее – программа Privacy Protector for Windows 10. Буквально несколькими щелчками мыши вы можете отключить или заблокировать все шпионские функции операционной системы. А их немало: Windows 10 следит за историей посещенных сайтов, записывает нажатые клавиши, периодически самовольно включает запись звука с микрофона, шпионит за вашей электронной почтой и разговорами в Skype, ведет запись об установленных программах, отсылает на сервер информацию о прослушанной музыке. Windows 10 передает на сервера телеметрии информацию о вашем местоположении, а также пароли и ключи шифрования.

 

Стоит ли добавлять, что вся эта информация передается в фоновом режиме, не взирая на действия пользователя, что не только ставит под угрозу безопасность ваших данных, но и существенно снижает производительность системы.

 

С помощью Privacy Protector вы легко отключите все вышеперечисленные и многие другие (всего около 40 служб и программ) шпионские функции Windows 10. А чтобы система не установила слежку за вами повторно, программа Privacy Protector блокирует обновления службой Update, не позволяя той вернуть шпионские модули обратно. Кроме того, дополнительно блокируются IP-адреса серверов телеметрии, исключая всякое взаимодействие с ними.

 

Ключевые функции

  • - Поддержка обновления Windows 10 Trash Hold 2 (TH2) и более старых;
  • - Исправлено определение версии системы для сборок 8.1;
  • - Поддержка  нового  сервиса  diagtrack  с  учетом обновления TH2 его остановки и отключения;
  • - 10+ Новых системных серверов блокируется, в том числе новые TH2;
  • - Улучшение  защиты  приватных данных (более 10 системных параметров, связанных с Web поиском, Location Provider, сенсорами, Advertising Info, доступом системы к синхронизации пользовательских данных, персональным настройкам, настройкам браузера, Credentials, Accessibility);
  • - Улучшено  отключение шпионских функция Windows Defender (отключение Spy  Net  Reporting  и отправки примеров кодов программ на сервера MS, отключения отправки информации о вредоносном ПО);
  • - Отключение Smart Screen;
  • - Удаление кнопки Получить Windows 10 (GWX);
  • - Улучшено отключение DiagTrack и телеметрии и в Win 7-8-8.1;
  • - Добавлен откат новых шпионских обновлений Windows (9 штук новых);
  • - Добавлена  блокировка  17 новых серверов MS, теперь 77, в том числе TH2;
  • - Блокировка Explorer.exe в firewall;
  • - Поддержка Large fonts.

 

Программа может использоваться также в Windows 7, 8 и 8.1 для удаления шпионских служб в этих операционных системах.

Требования к системе

Windows 10, 8 , 7

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Выход новой Windows 10 ознаменовался скандалом – операционная система следит за пользователем, записывая многие его действия и отправляя их на сервера телеметрии компании Microsoft. Несмотря на то, что сбор данных пользователя программами – далеко не новость, поведение Windows 10 в этом отношении особенно цинично. Даже после явного отключения отправки собранных данных штатными средствами, система продолжает шпионить за пользователем.

 

Чтобы полностью отключить слежку в Windows 10 необходимо нечто большее – программа Privacy Protector for Windows 10. Буквально несколькими щелчками мыши вы можете отключить или заблокировать все шпионские функции операционной системы. А их немало: Windows 10 следит за историей посещенных сайтов, записывает нажатые клавиши, периодически самовольно включает запись звука с микрофона, шпионит за вашей электронной почтой и разговорами в Skype, ведет запись об установленных программах, отсылает на сервер информацию о прослушанной музыке. Windows 10 передает на сервера телеметрии информацию о вашем местоположении, а также пароли и ключи шифрования.

 

Стоит ли добавлять, что вся эта информация передается в фоновом режиме, не взирая на действия пользователя, что не только ставит под угрозу безопасность ваших данных, но и существенно снижает производительность системы.

 

С помощью Privacy Protector вы легко отключите все вышеперечисленные и многие другие (всего около 40 служб и программ) шпионские функции Windows 10. А чтобы система не установила слежку за вами повторно, программа Privacy Protector блокирует обновления службой Update, не позволяя той вернуть шпионские модули обратно. Кроме того, дополнительно блокируются IP-адреса серверов телеметрии, исключая всякое взаимодействие с ними.

 

Ключевые функции

  • - Поддержка обновления Windows 10 Trash Hold 2 (TH2) и более старых;
  • - Исправлено определение версии системы для сборок 8.1;
  • - Поддержка  нового  сервиса  diagtrack  с  учетом обновления TH2 его остановки и отключения;
  • - 10+ Новых системных серверов блокируется, в том числе новые TH2;
  • - Улучшение  защиты  приватных данных (более 10 системных параметров, связанных с Web поиском, Location Provider, сенсорами, Advertising Info, доступом системы к синхронизации пользовательских данных, персональным настройкам, настройкам браузера, Credentials, Accessibility);
  • - Улучшено  отключение шпионских функция Windows Defender (отключение Spy  Net  Reporting  и отправки примеров кодов программ на сервера MS, отключения отправки информации о вредоносном ПО);
  • - Отключение Smart Screen;
  • - Удаление кнопки Получить Windows 10 (GWX);
  • - Улучшено отключение DiagTrack и телеметрии и в Win 7-8-8.1;
  • - Добавлен откат новых шпионских обновлений Windows (9 штук новых);
  • - Добавлена  блокировка  17 новых серверов MS, теперь 77, в том числе TH2;
  • - Блокировка Explorer.exe в firewall;
  • - Поддержка Large fonts.

 

Программа может использоваться также в Windows 7, 8 и 8.1 для удаления шпионских служб в этих операционных системах.

Требования к системе

Windows 10, 8 , 7

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отключение слежки для Windows 10 [SO-26] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...