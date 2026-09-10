Справочник лекарственных средств для Windows (Частная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-STD365] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Электронный ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 130 руб. 1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342673
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Характеристики
Описание товара Справочник лекарственных средств для Windows (Частная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-STD365] (электронный ключ)
В «Справочник лекарственных средств» включен список лекарств, входящих в перечень льготных лекарств. Данный перечень утвержден министерством здравоохранения И социального развития российской федерации. Согласно приказу от 18 сентября 2006 г. N 665 (в ред. от 10 ноября 2011 N 1340н)
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В «Справочник лекарственных средств» включен список лекарств, входящих в перечень льготных лекарств. Данный перечень утвержден министерством здравоохранения И социального развития российской федерации. Согласно приказу от 18 сентября 2006 г. N 665 (в ред. от 10 ноября 2011 N 1340н)
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Справочник лекарственных средств для Windows (Частная лицензия - годовая подписка) [PILWIN-STD365] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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