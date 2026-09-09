HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)
Описание
Стирает границы между несовместимыми файловыми системами Mac OS X®и Windows®!
Не секрет, что Windows не может выполнять операции записи и чтения для разделов HFS+, что ограничивает возможности обмена или совместного использования файлов системами Windows и Mac OS X. Paragon HFS+ for Windows® - уникальное решение, которое дает доступ к HFS+/HFSX разделам на всех типах дисков в большинстве версий Windows.
Теперь с полной поддержкой Windows 10!
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Полная совместимость
Единственное решение, обеспечивающее полный доступ к разделам HFS+ на дисках любого типа (GPT, MBR) в операционной системе Windows. Полная поддержка любых последних версий Windows (10, 8/8.1, 7, Server 2008, 2012, 2012 R2 и 2016). Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.
Высокая производительность
Paragon HFS+ for Windows разработано на основе технологии Paragon UFSD (Paragon Universal File System Driver). Передача файлов осуществляется с более высокой скоростью, чем у нативной файловой системы. Высокая стабильность даже при передаче тяжелого мультимедийного контента. Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).
Простота и удобство использования
Решение полностью готово к использованию сразу после установки. Драйвер монтирует даже тома в формате HFS+ на GPT-дисках под Windows 7.
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Что нового:Улучшенный интерфейс
Мы улучшили интерфейс установщика для легкости использования.Языковая поддержка Теперь доступны Русский, Английский, Немецкий, Итальянский, Французский и Испанский языки интерфейса. Основан на платформе нового MyParagon account
Активация продукта происходит на платформе нового Paragon MyAccount. Информация о ваших продуктах и клиентский сервис в одном месте!
Основные функцииПолный доступ к разделам HFS+/HFSX
Установив Paragon HFS+ for Windows, Вы получаете высокоскоростной доступ на чтение и запись к дискам в формате файловой системы Mac OS X. Скорость записи при этом сравнима с нативным драйвером операционной системы Windows.Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль «Управление дисками»
С помощью Paragon HFS+ for Windows Вы можете просматривать любой из дисков HFS+ и заходить на него через консоль управления дисками в Windows.Высокая производительность и стабильность работы драйвера
Paragon HFS+ for Windows гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows® и Mac® - даже при высокой рабочей нагрузке.Легкость использования
Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы. От Вас не требуется ничего особенного: просто подключите диск или другой носитель с разделом HFS+ и используйте его по Вашему усмотрению.Полная совместимость с Boot Camp
Драйвер, устанавливаемый в среду Boot Camp Вашего мака, предоставляет прямой доступ к разделам Mac из Windows.Полная поддержка Windows 10
Paragon HFS+ for Windows прекрасно работает на компьютерах с самыми разными конфигурациями, включая последние версии Windows.Поддержка журналирования
Драйвер поддерживает нативную функцию журналирования HFS+, тем самым гарантируя, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.Единый установочный пакет для 32- и 64-битных систем
Не нужно выяснять, какая разрядность у операционной системы на Вашем компьютере и что Вам требуется для установки драйвера. Paragon HFS+ for Windows устанавливается унифицированным инсталлятором, который в полной мере совместим с 32- и 64-битными системами.Файлы и папки, имена которых начинаются с символа «.», отображаются как скрытые.
Paragon HFS+ for Windows поддерживает нативные опции представления информации, используемые в системе Mac.Поддержка USB 3.0
Наш продукт регулярно обновляется с учетом рыночных инноваций и тенденций, чтобы обеспечивать пользователям самую быструю и стабильную передачу данных.
Требования к системеПоддерживаемые операционные системы
- Windows 10 (32/64 Bit)
- Windows 8 / 8.1 (32/64 Bit)
- Windows 7 (32/64 Bit)
- Windows Server 2008 (32/64 Bit)
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- HFS+
- HFSX
- Parallel ATA (IDE) HDD
- Serial ATA (SATA) HDD
- SCSI HDD
- Устройства USB 1.x/2.0 и IEEE 1394 (FireWire)
- Устройства USB 3.0
- Жесткие диски MBR и GPT
- ОЗУ: 256MБ и выше
- PC: Процессор: Intel Pentium или совместимый, 233 МГц или выше
- Дисковое пространство: 50 MБ доступного пространства для установки
Информация по установке
Скачать руководство пользователя.
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Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Стирает границы между несовместимыми файловыми системами Mac OS X®и Windows®!
Не секрет, что Windows не может выполнять операции записи и чтения для разделов HFS+, что ограничивает возможности обмена или совместного использования файлов системами Windows и Mac OS X. Paragon HFS+ for Windows® - уникальное решение, которое дает доступ к HFS+/HFSX разделам на всех типах дисков в большинстве версий Windows.
Теперь с полной поддержкой Windows 10!
.
Полная совместимость
Единственное решение, обеспечивающее полный доступ к разделам HFS+ на дисках любого типа (GPT, MBR) в операционной системе Windows. Полная поддержка любых последних версий Windows (10, 8/8.1, 7, Server 2008, 2012, 2012 R2 и 2016). Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.
Высокая производительность
Paragon HFS+ for Windows разработано на основе технологии Paragon UFSD (Paragon Universal File System Driver). Передача файлов осуществляется с более высокой скоростью, чем у нативной файловой системы. Высокая стабильность даже при передаче тяжелого мультимедийного контента. Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).
Простота и удобство использования
Решение полностью готово к использованию сразу после установки. Драйвер монтирует даже тома в формате HFS+ на GPT-дисках под Windows 7.
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Что нового:Улучшенный интерфейс
Мы улучшили интерфейс установщика для легкости использования.Языковая поддержка Теперь доступны Русский, Английский, Немецкий, Итальянский, Французский и Испанский языки интерфейса. Основан на платформе нового MyParagon account
Активация продукта происходит на платформе нового Paragon MyAccount. Информация о ваших продуктах и клиентский сервис в одном месте!
Основные функцииПолный доступ к разделам HFS+/HFSX
Установив Paragon HFS+ for Windows, Вы получаете высокоскоростной доступ на чтение и запись к дискам в формате файловой системы Mac OS X. Скорость записи при этом сравнима с нативным драйвером операционной системы Windows.Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль «Управление дисками»
С помощью Paragon HFS+ for Windows Вы можете просматривать любой из дисков HFS+ и заходить на него через консоль управления дисками в Windows.Высокая производительность и стабильность работы драйвера
Paragon HFS+ for Windows гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows® и Mac® - даже при высокой рабочей нагрузке.Легкость использования
Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы. От Вас не требуется ничего особенного: просто подключите диск или другой носитель с разделом HFS+ и используйте его по Вашему усмотрению.Полная совместимость с Boot Camp
Драйвер, устанавливаемый в среду Boot Camp Вашего мака, предоставляет прямой доступ к разделам Mac из Windows.Полная поддержка Windows 10
Paragon HFS+ for Windows прекрасно работает на компьютерах с самыми разными конфигурациями, включая последние версии Windows.Поддержка журналирования
Драйвер поддерживает нативную функцию журналирования HFS+, тем самым гарантируя, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.Единый установочный пакет для 32- и 64-битных систем
Не нужно выяснять, какая разрядность у операционной системы на Вашем компьютере и что Вам требуется для установки драйвера. Paragon HFS+ for Windows устанавливается унифицированным инсталлятором, который в полной мере совместим с 32- и 64-битными системами.Файлы и папки, имена которых начинаются с символа «.», отображаются как скрытые.
Paragon HFS+ for Windows поддерживает нативные опции представления информации, используемые в системе Mac.Поддержка USB 3.0
Наш продукт регулярно обновляется с учетом рыночных инноваций и тенденций, чтобы обеспечивать пользователям самую быструю и стабильную передачу данных.
Требования к системеПоддерживаемые операционные системы
- Windows 10 (32/64 Bit)
- Windows 8 / 8.1 (32/64 Bit)
- Windows 7 (32/64 Bit)
- Windows Server 2008 (32/64 Bit)
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- HFS+
- HFSX
- Parallel ATA (IDE) HDD
- Serial ATA (SATA) HDD
- SCSI HDD
- Устройства USB 1.x/2.0 и IEEE 1394 (FireWire)
- Устройства USB 3.0
- Жесткие диски MBR и GPT
- ОЗУ: 256MБ и выше
- PC: Процессор: Intel Pentium или совместимый, 233 МГц или выше
- Дисковое пространство: 50 MБ доступного пространства для установки
Информация по установке
Скачать руководство пользователя.
Скачать дистрибутив.
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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