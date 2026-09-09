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HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)

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HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
890 руб.  1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300199
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)

Описание

Стирает границы между несовместимыми файловыми системами Mac OS X®и Windows®!

Не секрет, что Windows не может выполнять операции записи и чтения для разделов HFS+, что ограничивает возможности обмена или совместного использования файлов системами Windows и Mac OS X. Paragon HFS+ for Windows® - уникальное решение, которое дает доступ к HFS+/HFSX разделам на всех типах дисков в большинстве версий Windows.

Теперь с полной поддержкой Windows 10!

.

 

Полная совместимость

Единственное решение, обеспечивающее полный доступ к разделам HFS+ на дисках любого типа (GPT, MBR) в операционной системе Windows. Полная поддержка любых последних версий Windows (10, 8/8.1, 7, Server 2008, 2012, 2012 R2 и 2016). Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.

 

 

Высокая производительность

Paragon HFS+ for Windows разработано на основе технологии Paragon UFSD (Paragon Universal File System Driver). Передача файлов осуществляется с более высокой скоростью, чем у нативной файловой системы. Высокая стабильность даже при передаче тяжелого мультимедийного контента. Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).

 

 

Простота и удобство использования

Решение полностью готово к использованию сразу после установки. Драйвер монтирует даже тома в формате HFS+ на GPT-дисках под Windows 7. 

 

Полный перечень функций

Особенности

Преимущества

Что нового:

Улучшенный интерфейс

Мы улучшили интерфейс установщика для легкости использования.

Языковая поддержка Теперь доступны Русский, Английский, Немецкий, Итальянский, Французский и Испанский языки интерфейса. Основан на платформе нового MyParagon account

Активация продукта происходит на платформе нового Paragon MyAccount. Информация о ваших продуктах и клиентский сервис в одном месте!

Основные функции

Полный доступ к разделам HFS+/HFSX

Установив Paragon HFS+ for Windows, Вы получаете высокоскоростной доступ на чтение и запись к дискам в формате файловой системы Mac OS X. Скорость записи при этом сравнима с нативным драйвером операционной системы Windows.

Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль «Управление дисками»

С помощью Paragon HFS+ for Windows Вы можете просматривать любой из дисков HFS+ и заходить на него через консоль управления дисками в Windows.

Высокая производительность и стабильность работы драйвера

Paragon HFS+ for Windows гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows® и Mac® - даже при высокой рабочей нагрузке.

Легкость использования

Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы. От Вас не требуется ничего особенного: просто подключите диск или другой носитель с разделом HFS+ и используйте его по Вашему усмотрению.

Полная совместимость с Boot Camp

Драйвер, устанавливаемый в среду Boot Camp Вашего мака, предоставляет прямой доступ к разделам Mac из Windows.

Полная поддержка Windows 10

Paragon HFS+ for Windows прекрасно работает на компьютерах с самыми разными конфигурациями, включая последние версии Windows.

Поддержка журналирования

Драйвер поддерживает нативную функцию журналирования HFS+, тем самым гарантируя, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.

Единый установочный пакет для 32- и 64-битных систем

Не нужно выяснять, какая разрядность у операционной системы на Вашем компьютере и что Вам требуется для установки драйвера. Paragon HFS+ for Windows устанавливается унифицированным инсталлятором, который в полной мере совместим с 32- и 64-битными системами.

Файлы и папки, имена которых начинаются с символа «.», отображаются как скрытые.

Paragon HFS+ for Windows поддерживает нативные опции представления информации, используемые в системе Mac.

Поддержка USB 3.0

Наш продукт регулярно обновляется с учетом рыночных инноваций и тенденций, чтобы обеспечивать пользователям самую быструю и стабильную передачу данных.

 

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы
  • Windows 10 (32/64 Bit)
  • Windows 8 / 8.1 (32/64 Bit)
  • Windows 7 (32/64 Bit)
  • Windows Server 2008 (32/64 Bit)
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
Поддерживаемые файловые системы
  • HFS+
  • HFSX
Поддерживаемые жесткие диски и съемные носители
  • Parallel ATA (IDE) HDD
  • Serial ATA (SATA) HDD
  • SCSI HDD
  • Устройства USB 1.x/2.0 и IEEE 1394 (FireWire)
  • Устройства USB 3.0
  • Жесткие диски MBR и GPT
Системные требования
  • ОЗУ: 256MБ и выше
  • PC: Процессор: Intel Pentium или совместимый, 233 МГц или выше
  • Дисковое пространство: 50 MБ доступного пространства для установки

Информация по установке

Скачать руководство пользователя.

Скачать дистрибутив.

 

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Стирает границы между несовместимыми файловыми системами Mac OS X®и Windows®!

    Не секрет, что Windows не может выполнять операции записи и чтения для разделов HFS+, что ограничивает возможности обмена или совместного использования файлов системами Windows и Mac OS X. Paragon HFS+ for Windows® - уникальное решение, которое дает доступ к HFS+/HFSX разделам на всех типах дисков в большинстве версий Windows.

    Теперь с полной поддержкой Windows 10!

    .

     

    Полная совместимость

    Единственное решение, обеспечивающее полный доступ к разделам HFS+ на дисках любого типа (GPT, MBR) в операционной системе Windows. Полная поддержка любых последних версий Windows (10, 8/8.1, 7, Server 2008, 2012, 2012 R2 и 2016). Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.

     

     

    Высокая производительность

    Paragon HFS+ for Windows разработано на основе технологии Paragon UFSD (Paragon Universal File System Driver). Передача файлов осуществляется с более высокой скоростью, чем у нативной файловой системы. Высокая стабильность даже при передаче тяжелого мультимедийного контента. Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).

     

     

    Простота и удобство использования

    Решение полностью готово к использованию сразу после установки. Драйвер монтирует даже тома в формате HFS+ на GPT-дисках под Windows 7. 

     

    Полный перечень функций

    Особенности

    Преимущества

    Что нового:

    Улучшенный интерфейс

    Мы улучшили интерфейс установщика для легкости использования.

    Языковая поддержка Теперь доступны Русский, Английский, Немецкий, Итальянский, Французский и Испанский языки интерфейса. Основан на платформе нового MyParagon account

    Активация продукта происходит на платформе нового Paragon MyAccount. Информация о ваших продуктах и клиентский сервис в одном месте!

    Основные функции

    Полный доступ к разделам HFS+/HFSX

    Установив Paragon HFS+ for Windows, Вы получаете высокоскоростной доступ на чтение и запись к дискам в формате файловой системы Mac OS X. Скорость записи при этом сравнима с нативным драйвером операционной системы Windows.

    Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль «Управление дисками»

    С помощью Paragon HFS+ for Windows Вы можете просматривать любой из дисков HFS+ и заходить на него через консоль управления дисками в Windows.

    Высокая производительность и стабильность работы драйвера

    Paragon HFS+ for Windows гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows® и Mac® - даже при высокой рабочей нагрузке.

    Легкость использования

    Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы. От Вас не требуется ничего особенного: просто подключите диск или другой носитель с разделом HFS+ и используйте его по Вашему усмотрению.

    Полная совместимость с Boot Camp

    Драйвер, устанавливаемый в среду Boot Camp Вашего мака, предоставляет прямой доступ к разделам Mac из Windows.

    Полная поддержка Windows 10

    Paragon HFS+ for Windows прекрасно работает на компьютерах с самыми разными конфигурациями, включая последние версии Windows.

    Поддержка журналирования

    Драйвер поддерживает нативную функцию журналирования HFS+, тем самым гарантируя, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.

    Единый установочный пакет для 32- и 64-битных систем

    Не нужно выяснять, какая разрядность у операционной системы на Вашем компьютере и что Вам требуется для установки драйвера. Paragon HFS+ for Windows устанавливается унифицированным инсталлятором, который в полной мере совместим с 32- и 64-битными системами.

    Файлы и папки, имена которых начинаются с символа «.», отображаются как скрытые.

    Paragon HFS+ for Windows поддерживает нативные опции представления информации, используемые в системе Mac.

    Поддержка USB 3.0

    Наш продукт регулярно обновляется с учетом рыночных инноваций и тенденций, чтобы обеспечивать пользователям самую быструю и стабильную передачу данных.

     

    Требования к системе

    Поддерживаемые операционные системы
    • Windows 10 (32/64 Bit)
    • Windows 8 / 8.1 (32/64 Bit)
    • Windows 7 (32/64 Bit)
    • Windows Server 2008 (32/64 Bit)
    • Windows Server 2012
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows Server 2016
    Поддерживаемые файловые системы
    • HFS+
    • HFSX
    Поддерживаемые жесткие диски и съемные носители
    • Parallel ATA (IDE) HDD
    • Serial ATA (SATA) HDD
    • SCSI HDD
    • Устройства USB 1.x/2.0 и IEEE 1394 (FireWire)
    • Устройства USB 3.0
    • Жесткие диски MBR и GPT
    Системные требования
    • ОЗУ: 256MБ и выше
    • PC: Процессор: Intel Pentium или совместимый, 233 МГц или выше
    • Дисковое пространство: 50 MБ доступного пространства для установки

    Информация по установке

    Скачать руководство пользователя.

    Скачать дистрибутив.

     

    Ссылка на дистрибутив: скачать

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
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    Отзывы


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