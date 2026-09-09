Описание товара HFS+ for Windows, single license [PRGN18032014-80] (электронный ключ)

Описание

Стирает границы между несовместимыми файловыми системами Mac OS X®и Windows®!

Не секрет, что Windows не может выполнять операции записи и чтения для разделов HFS+, что ограничивает возможности обмена или совместного использования файлов системами Windows и Mac OS X. Paragon HFS+ for Windows® - уникальное решение, которое дает доступ к HFS+/HFSX разделам на всех типах дисков в большинстве версий Windows.

Теперь с полной поддержкой Windows 10!

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Полная совместимость

Единственное решение, обеспечивающее полный доступ к разделам HFS+ на дисках любого типа (GPT, MBR) в операционной системе Windows. Полная поддержка любых последних версий Windows (10, 8/8.1, 7, Server 2008, 2012, 2012 R2 и 2016). Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.

Высокая производительность

Paragon HFS+ for Windows разработано на основе технологии Paragon UFSD (Paragon Universal File System Driver). Передача файлов осуществляется с более высокой скоростью, чем у нативной файловой системы. Высокая стабильность даже при передаче тяжелого мультимедийного контента. Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).

Простота и удобство использования

Решение полностью готово к использованию сразу после установки. Драйвер монтирует даже тома в формате HFS+ на GPT-дисках под Windows 7.

Полный перечень функций

Особенности

Преимущества

Что нового:

Улучшенный интерфейс

Мы улучшили интерфейс установщика для легкости использования.

Языковая поддержка Теперь доступны Русский, Английский, Немецкий, Итальянский, Французский и Испанский языки интерфейса. Основан на платформе нового MyParagon account

Активация продукта происходит на платформе нового Paragon MyAccount. Информация о ваших продуктах и клиентский сервис в одном месте!

Основные функции

Полный доступ к разделам HFS+/HFSX

Установив Paragon HFS+ for Windows, Вы получаете высокоскоростной доступ на чтение и запись к дискам в формате файловой системы Mac OS X. Скорость записи при этом сравнима с нативным драйвером операционной системы Windows.

Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль «Управление дисками»

С помощью Paragon HFS+ for Windows Вы можете просматривать любой из дисков HFS+ и заходить на него через консоль управления дисками в Windows.

Высокая производительность и стабильность работы драйвера

Paragon HFS+ for Windows гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows® и Mac® - даже при высокой рабочей нагрузке.

Легкость использования

Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы. От Вас не требуется ничего особенного: просто подключите диск или другой носитель с разделом HFS+ и используйте его по Вашему усмотрению.

Полная совместимость с Boot Camp

Драйвер, устанавливаемый в среду Boot Camp Вашего мака, предоставляет прямой доступ к разделам Mac из Windows.

Полная поддержка Windows 10

Paragon HFS+ for Windows прекрасно работает на компьютерах с самыми разными конфигурациями, включая последние версии Windows.

Поддержка журналирования

Драйвер поддерживает нативную функцию журналирования HFS+, тем самым гарантируя, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.

Единый установочный пакет для 32- и 64-битных систем

Не нужно выяснять, какая разрядность у операционной системы на Вашем компьютере и что Вам требуется для установки драйвера. Paragon HFS+ for Windows устанавливается унифицированным инсталлятором, который в полной мере совместим с 32- и 64-битными системами.

Файлы и папки, имена которых начинаются с символа «.», отображаются как скрытые.

Paragon HFS+ for Windows поддерживает нативные опции представления информации, используемые в системе Mac.

Поддержка USB 3.0

Наш продукт регулярно обновляется с учетом рыночных инноваций и тенденций, чтобы обеспечивать пользователям самую быструю и стабильную передачу данных.

Требования к системе

Windows 10 (32/64 Bit)

Windows 8 / 8.1 (32/64 Bit)

Windows 7 (32/64 Bit)

Windows Server 2008 (32/64 Bit)

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

HFS+

HFSX

Parallel ATA (IDE) HDD

Serial ATA (SATA) HDD

SCSI HDD

Устройства USB 1.x/2.0 и IEEE 1394 (FireWire)

Устройства USB 3.0

Жесткие диски MBR и GPT

ОЗУ: 256MБ и выше

PC: Процессор: Intel Pentium или совместимый, 233 МГц или выше

Дисковое пространство: 50 MБ доступного пространства для установки

Информация по установке

Поддерживаемые операционные системыПоддерживаемые файловые системыПоддерживаемые жесткие диски и съемные носителиСистемные требования

Скачать руководство пользователя.

Скачать дистрибутив.

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.