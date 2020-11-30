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ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)

1 Отзывы
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ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
15 600 руб.  18 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300178
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Вес, г.
10

Описание товара ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)

Описание

Основа ваших достижений

Office Для дома и учебы 2019 – идеальное решение для тех, кому необходим классический набор приложений для одного устройства: ПК (c Windows 10) или Mac. Все базовые инструменты для работы с документами, реализации творческих идей, выполнения учебных и домашних проектов собраны в этом наборе. А с новыми функциями в версии 2019 работать с приложениями Office стало еще проще.

Что нового в Office 2019?

PowerPoint

  • Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
  • Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
  • Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
  • Вставка иконок и SVG-графики.
  • Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.

Word

  • Переводчик (теперь доступно для Mac OS) – переводите тексты, не выходя из приложения.
  • Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.

Excel

  • Диаграмма «Воронка».
  • Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
  • Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)

30.11.2020
Nikita

Достоинства:
Бессрочный
все что нужно для учебы
простота

Недостатки:
нету

Комментарий:
Отличный офис для учебы, приобрел так как нужно для института, пользуюсь с удовольствием, все просто и понтяно, не нужно каждый год тратить деньги на обновление подписки



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Основа ваших достижений

Office Для дома и учебы 2019 – идеальное решение для тех, кому необходим классический набор приложений для одного устройства: ПК (c Windows 10) или Mac. Все базовые инструменты для работы с документами, реализации творческих идей, выполнения учебных и домашних проектов собраны в этом наборе. А с новыми функциями в версии 2019 работать с приложениями Office стало еще проще.

Что нового в Office 2019?

PowerPoint

  • Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
  • Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
  • Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
  • Вставка иконок и SVG-графики.
  • Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.

Word

  • Переводчик (теперь доступно для Mac OS) – переводите тексты, не выходя из приложения.
  • Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.

Excel

  • Диаграмма «Воронка».
  • Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
  • Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.11.2020
Nikita

Достоинства:
Бессрочный
все что нужно для учебы
простота

Недостатки:
нету

Комментарий:
Отличный офис для учебы, приобрел так как нужно для института, пользуюсь с удовольствием, все просто и понтяно, не нужно каждый год тратить деньги на обновление подписки


ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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