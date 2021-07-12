Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0
Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Хорошо смывает даже самые сильные загрязнения.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Не очень высокая цена, бренд зарекомендовал себя давно на рынке, и в моем гараже. Произведено качественно, материалы крепкие. При хранении места занимает не очень много, шланг складывается достаточно компактно. Для мытья машины и других разных вещей подходит идеально. Напор мощный, да и в целом отличная вещь.
Достоинства:
Великолепное качество сборки, функциональность. Шлаг удобный, напор мощный. Насадки хранятся прямо на корпусе.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
За время использования никаких проблем и недостатков не обнаружил. Все делал в соответствии с инструкцией! Отмывает все, просто супер! Плитку, дом, крышу, авто, скамейку, поребрики. Я уже не знаю, что еще мне помыть, потому что от процесса получаешь только удовольствие. С шампунем или без моет одинаково хорошо. Даже когда она просто стоит радует глаз, своим внешним видом. Качество оно видно сразу по сборке. А также хочется отметить удобство во всем, и в использовании, и в хранении. Для всего есть свое место, все продумано. Эргономика топ.
Достоинства:
Отличный движок, водяное охлаждение.
Недостатки:
У меня нет
Комментарий:
Машина зверь! Напор дает максимально мощный. Машину уделали по всем параметрам ради испытания новой игрушки. И налипшая мошка, и засохшая грязь с травой. Все что было, все смыли. Сама конструкция тоже удобная, и для хранения, и для перевозки. Шланг можно зафиксировать. Разобраться с управлением не сложно. Полностью оправдала ожидания.
Достоинства:
Хорошее давление, исполнение качественное
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С учетом своей компактности выдает достойную мощность. По началу кажется, что струя не очень сильная, но при первом же тесте дает отличный результат. В обращении простой, интуитивно понятный. Шланг длинный, прошелся и по стенам дома, и по крыше. Работает бесперебойно, грязевой фрезой отмыл дорожку и стационарный мангал. Рекомендую
Достоинства:
Очень мощный, компактный, удобный в использовании. Сделан качественно во всех отношениях.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
В быту полезная вещь, давно хотел себе такую. Пару дней работы и все блестит и сияет от чистоты. Долго не мог понять куда приспособить фрезу, почитал в интернете и попробовал отмывать ей дорожки, работает отлично. Что бы отмыть машину потребовался бак воды в 130 л. Шланг достаточно длинный, не ограничивает в движении. Результатом работы доволен.
Достоинства:
Напор, сильно не шумит, длинный шланг, удобство.
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
В общем и целом, удобный и хороший агрегат. Свою задачу выполняет без проблем. К покупке однозначно рекомендую. Качество, как и всегда на высоте, как пользоваться разобралась сама. В сарае помещается с краю на полке. Отлично отстирывает ковры даже без отмачивания. Отмываю теперь все с помощью него.
Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0
Достоинства:
Хорошо смывает даже самые сильные загрязнения.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Не очень высокая цена, бренд зарекомендовал себя давно на рынке, и в моем гараже. Произведено качественно, материалы крепкие. При хранении места занимает не очень много, шланг складывается достаточно компактно. Для мытья машины и других разных вещей подходит идеально. Напор мощный, да и в целом отличная вещь.
Достоинства:
Великолепное качество сборки, функциональность. Шлаг удобный, напор мощный. Насадки хранятся прямо на корпусе.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
За время использования никаких проблем и недостатков не обнаружил. Все делал в соответствии с инструкцией! Отмывает все, просто супер! Плитку, дом, крышу, авто, скамейку, поребрики. Я уже не знаю, что еще мне помыть, потому что от процесса получаешь только удовольствие. С шампунем или без моет одинаково хорошо. Даже когда она просто стоит радует глаз, своим внешним видом. Качество оно видно сразу по сборке. А также хочется отметить удобство во всем, и в использовании, и в хранении. Для всего есть свое место, все продумано. Эргономика топ.
Достоинства:
Отличный движок, водяное охлаждение.
Недостатки:
У меня нет
Комментарий:
Машина зверь! Напор дает максимально мощный. Машину уделали по всем параметрам ради испытания новой игрушки. И налипшая мошка, и засохшая грязь с травой. Все что было, все смыли. Сама конструкция тоже удобная, и для хранения, и для перевозки. Шланг можно зафиксировать. Разобраться с управлением не сложно. Полностью оправдала ожидания.
Достоинства:
Хорошее давление, исполнение качественное
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С учетом своей компактности выдает достойную мощность. По началу кажется, что струя не очень сильная, но при первом же тесте дает отличный результат. В обращении простой, интуитивно понятный. Шланг длинный, прошелся и по стенам дома, и по крыше. Работает бесперебойно, грязевой фрезой отмыл дорожку и стационарный мангал. Рекомендую
Достоинства:
Очень мощный, компактный, удобный в использовании. Сделан качественно во всех отношениях.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
В быту полезная вещь, давно хотел себе такую. Пару дней работы и все блестит и сияет от чистоты. Долго не мог понять куда приспособить фрезу, почитал в интернете и попробовал отмывать ей дорожки, работает отлично. Что бы отмыть машину потребовался бак воды в 130 л. Шланг достаточно длинный, не ограничивает в движении. Результатом работы доволен.
Достоинства:
Напор, сильно не шумит, длинный шланг, удобство.
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
В общем и целом, удобный и хороший агрегат. Свою задачу выполняет без проблем. К покупке однозначно рекомендую. Качество, как и всегда на высоте, как пользоваться разобралась сама. В сарае помещается с краю на полке. Отлично отстирывает ковры даже без отмачивания. Отмываю теперь все с помощью него.