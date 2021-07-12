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Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0

6 Отзывы
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Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 1
Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 2
Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 3
Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 4
Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 5
Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 1
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 2
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 3
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 4
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 5
  • Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217774
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х36
Вес, кг.
14.4

Описание товара Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0

Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0

Источник: Яндекс Маркет
12.07.2021
Николай

Достоинства:
Хорошо смывает даже самые сильные загрязнения.

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Не очень высокая цена, бренд зарекомендовал себя давно на рынке, и в моем гараже. Произведено качественно, материалы крепкие. При хранении места занимает не очень много, шланг складывается достаточно компактно. Для мытья машины и других разных вещей подходит идеально. Напор мощный, да и в целом отличная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2021
Михаил Нечаев

Достоинства:
Великолепное качество сборки, функциональность. Шлаг удобный, напор мощный. Насадки хранятся прямо на корпусе.

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
За время использования никаких проблем и недостатков не обнаружил. Все делал в соответствии с инструкцией! Отмывает все, просто супер! Плитку, дом, крышу, авто, скамейку, поребрики. Я уже не знаю, что еще мне помыть, потому что от процесса получаешь только удовольствие. С шампунем или без моет одинаково хорошо. Даже когда она просто стоит радует глаз, своим внешним видом. Качество оно видно сразу по сборке. А также хочется отметить удобство во всем, и в использовании, и в хранении. Для всего есть свое место, все продумано. Эргономика топ.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2021
Богдан Григорьев

Достоинства:
Отличный движок, водяное охлаждение.

Недостатки:
У меня нет

Комментарий:
Машина зверь! Напор дает максимально мощный. Машину уделали по всем параметрам ради испытания новой игрушки. И налипшая мошка, и засохшая грязь с травой. Все что было, все смыли. Сама конструкция тоже удобная, и для хранения, и для перевозки. Шланг можно зафиксировать. Разобраться с управлением не сложно. Полностью оправдала ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2020
Илья Дмитриев

Достоинства:
Хорошее давление, исполнение качественное

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С учетом своей компактности выдает достойную мощность. По началу кажется, что струя не очень сильная, но при первом же тесте дает отличный результат. В обращении простой, интуитивно понятный. Шланг длинный, прошелся и по стенам дома, и по крыше. Работает бесперебойно, грязевой фрезой отмыл дорожку и стационарный мангал. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2020
Александр

Достоинства:
Очень мощный, компактный, удобный в использовании. Сделан качественно во всех отношениях.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
В быту полезная вещь, давно хотел себе такую. Пару дней работы и все блестит и сияет от чистоты. Долго не мог понять куда приспособить фрезу, почитал в интернете и попробовал отмывать ей дорожки, работает отлично. Что бы отмыть машину потребовался бак воды в 130 л. Шланг достаточно длинный, не ограничивает в движении. Результатом работы доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2020
Маша

Достоинства:
Напор, сильно не шумит, длинный шланг, удобство.

Недостатки:
Не заметила

Комментарий:
В общем и целом, удобный и хороший агрегат. Свою задачу выполняет без проблем. К покупке однозначно рекомендую. Качество, как и всегда на высоте, как пользоваться разобралась сама. В сарае помещается с краю на полке. Отлично отстирывает ковры даже без отмачивания. Отмываю теперь все с помощью него.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м?/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2021
Николай

Достоинства:
Хорошо смывает даже самые сильные загрязнения.

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Не очень высокая цена, бренд зарекомендовал себя давно на рынке, и в моем гараже. Произведено качественно, материалы крепкие. При хранении места занимает не очень много, шланг складывается достаточно компактно. Для мытья машины и других разных вещей подходит идеально. Напор мощный, да и в целом отличная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2021
Михаил Нечаев

Достоинства:
Великолепное качество сборки, функциональность. Шлаг удобный, напор мощный. Насадки хранятся прямо на корпусе.

Недостатки:
Их нет.

Комментарий:
За время использования никаких проблем и недостатков не обнаружил. Все делал в соответствии с инструкцией! Отмывает все, просто супер! Плитку, дом, крышу, авто, скамейку, поребрики. Я уже не знаю, что еще мне помыть, потому что от процесса получаешь только удовольствие. С шампунем или без моет одинаково хорошо. Даже когда она просто стоит радует глаз, своим внешним видом. Качество оно видно сразу по сборке. А также хочется отметить удобство во всем, и в использовании, и в хранении. Для всего есть свое место, все продумано. Эргономика топ.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2021
Богдан Григорьев

Достоинства:
Отличный движок, водяное охлаждение.

Недостатки:
У меня нет

Комментарий:
Машина зверь! Напор дает максимально мощный. Машину уделали по всем параметрам ради испытания новой игрушки. И налипшая мошка, и засохшая грязь с травой. Все что было, все смыли. Сама конструкция тоже удобная, и для хранения, и для перевозки. Шланг можно зафиксировать. Разобраться с управлением не сложно. Полностью оправдала ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2020
Илья Дмитриев

Достоинства:
Хорошее давление, исполнение качественное

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С учетом своей компактности выдает достойную мощность. По началу кажется, что струя не очень сильная, но при первом же тесте дает отличный результат. В обращении простой, интуитивно понятный. Шланг длинный, прошелся и по стенам дома, и по крыше. Работает бесперебойно, грязевой фрезой отмыл дорожку и стационарный мангал. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2020
Александр

Достоинства:
Очень мощный, компактный, удобный в использовании. Сделан качественно во всех отношениях.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
В быту полезная вещь, давно хотел себе такую. Пару дней работы и все блестит и сияет от чистоты. Долго не мог понять куда приспособить фрезу, почитал в интернете и попробовал отмывать ей дорожки, работает отлично. Что бы отмыть машину потребовался бак воды в 130 л. Шланг достаточно длинный, не ограничивает в движении. Результатом работы доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2020
Маша

Достоинства:
Напор, сильно не шумит, длинный шланг, удобство.

Недостатки:
Не заметила

Комментарий:
В общем и целом, удобный и хороший агрегат. Свою задачу выполняет без проблем. К покупке однозначно рекомендую. Качество, как и всегда на высоте, как пользоваться разобралась сама. В сарае помещается с краю на полке. Отлично отстирывает ковры даже без отмачивания. Отмываю теперь все с помощью него.


Минимойка Karcher K 5 Compact 2100Вт 1.630-750.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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