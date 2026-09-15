Мойка высокого давления ЗУБР 115 Атм, 1500 Вт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1500
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
115
Длина шланга, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб.
В наличии
Код товара: 603738
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 670 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1500
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
115
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
285
Высота, мм
290
Размеры в упаковке, см
51х29х28
Вес, кг.
7
Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 115 Атм, 1500 Вт
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-115 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1500
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
115
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
285
Высота, мм
290
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-115 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Купить Мойка высокого давления ЗУБР 115 Атм, 1500 Вт - по цене 5670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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