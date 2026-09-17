Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1
Аппарат высокого давленияПистолет высокого давленияШланг высокого давленияШланг забора водыТрубка распылителяНасадка-распылительБыстросъёмное креплениеБачок для пенообразования, фильтрРуководство по эксплуатацииАдреса гарантийных мастерскихУпаковка Компактная, но при этом достаточно мощная и надёжная мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 станет отличной помощницей на вашем садовом участке. Мойка, с которой справится даже не подготовленный пользователь. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели и других поверхностей. Лёгкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой.Рабочее давление 120 Бар обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря качественным комплектующим и ударопрочному пластику.Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением в комплекте. Удобный держатель для пистолета прямо на корпусе мойки. Разборный пистолет-распылитель для удобства транспортировки. Входное отверстие для воды расположено в нижней части мойки. Гибкий армированный шланг устойчив к излому. Возможность забора воды из любой емкости. Эргономичная форма пистолета для удобной работы. Ручка для удобной транспортировки. Длинный шланг в комплекте. Функция самовсасывания . Встроенный фильтр . Малый вес.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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