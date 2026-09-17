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Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1

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Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 1
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 2
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 3
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 4
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 5
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 6
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 7
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 8
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 9
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 10
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 11
Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
120
Максимальное рабочее давление, Бар
120
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  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 2
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 3
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 4
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 5
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 6
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 7
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 8
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 9
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 10
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 11
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743090
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Характеристики

Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
120
Максимальное рабочее давление, Бар
120
Забор воды
да
Длина, мм
260
Высота, мм
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х25
Вес, кг.
5.7

Описание товара Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1

Аппарат высокого давленияПистолет высокого давленияШланг высокого давленияШланг забора водыТрубка распылителяНасадка-распылительБыстросъёмное креплениеБачок для пенообразования, фильтрРуководство по эксплуатацииАдреса гарантийных мастерскихУпаковка Компактная, но при этом достаточно мощная и надёжная мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 станет отличной помощницей на вашем садовом участке. Мойка, с которой справится даже не подготовленный пользователь. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели и других поверхностей. Лёгкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой.Рабочее давление 120 Бар обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря качественным комплектующим и ударопрочному пластику.Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением в комплекте. Удобный держатель для пистолета прямо на корпусе мойки. Разборный пистолет-распылитель для удобства транспортировки. Входное отверстие для воды расположено в нижней части мойки. Гибкий армированный шланг устойчив к излому. Возможность забора воды из любой емкости. Эргономичная форма пистолета для удобной работы. Ручка для удобной транспортировки. Длинный шланг в комплекте. Функция самовсасывания . Встроенный фильтр . Малый вес.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
120
Максимальное рабочее давление, Бар
120
Забор воды
да
Длина, мм
260
Высота, мм
370
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат высокого давленияПистолет высокого давленияШланг высокого давленияШланг забора водыТрубка распылителяНасадка-распылительБыстросъёмное креплениеБачок для пенообразования, фильтрРуководство по эксплуатацииАдреса гарантийных мастерскихУпаковка Компактная, но при этом достаточно мощная и надёжная мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C1 станет отличной помощницей на вашем садовом участке. Мойка, с которой справится даже не подготовленный пользователь. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели и других поверхностей. Лёгкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой.Рабочее давление 120 Бар обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря качественным комплектующим и ударопрочному пластику.Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением в комплекте. Удобный держатель для пистолета прямо на корпусе мойки. Разборный пистолет-распылитель для удобства транспортировки. Входное отверстие для воды расположено в нижней части мойки. Гибкий армированный шланг устойчив к излому. Возможность забора воды из любой емкости. Эргономичная форма пистолета для удобной работы. Ручка для удобной транспортировки. Длинный шланг в комплекте. Функция самовсасывания . Встроенный фильтр . Малый вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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