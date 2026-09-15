Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
В наличии
Код товара: 602880
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
есть, 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х32
Вес, кг.
9.3
Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
Мойка высокого давления BORT BHR-2000M-Pro 93416411 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
есть, 4 шт
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления BORT BHR-2000M-Pro 93416411 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Купить Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - по цене 9850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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