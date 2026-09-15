Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)
Мойка высокого давления STEHER 180 атм, 2200 Вт HPW-180B применяется для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: Обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах; Не нагревается; Работает тише; Не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Преимущества Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: красная - угол распыления 0 градусов, зеленая - угол распыления 25 градусов, белая - угол распыления 40 градусов, черная - для нанесения моющего средства Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом Крюк для крепления и простого снятия кабеля Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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