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Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
380
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745465
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном
9 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
380
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х37
Вес, кг.
13.93

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном

Моечная машина высокого давления Denzel R-180D 58239 с барабаном, мощностью 2200 Вт и производительностью 380 л/ч подает струю воды под давлением 180 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро привести в порядок садовые дорожки, удалить пыль и грязь с фасада здания, автомобиля, велосипеда или мотоцикла, отмыть садовый инвентарь. Моечная машина подключается к водопроводу, а при его отсутствии может забирать воду из любого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Устройство пригодится для поддержания порядка на загородном участке.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
380
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-180D 58239 с барабаном, мощностью 2200 Вт и производительностью 380 л/ч подает струю воды под давлением 180 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро привести в порядок садовые дорожки, удалить пыль и грязь с фасада здания, автомобиля, велосипеда или мотоцикла, отмыть садовый инвентарь. Моечная машина подключается к водопроводу, а при его отсутствии может забирать воду из любого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Устройство пригодится для поддержания порядка на загородном участке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном - стоимость товара 9460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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