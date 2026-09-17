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Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2400
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Колеса
да
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745468
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2400
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
395
Высота, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х39х39
Вес, кг.
13.5

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном

Моечная машина высокого давления Denzel R-200D 58264 мощностью 2400 Вт, с барабаном, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 200 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Техника незаменима на дачном участке.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2400
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
395
Высота, мм
385
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-200D 58264 мощностью 2400 Вт, с барабаном, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 200 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Техника незаменима на дачном участке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, 200 бар, 420 л/ч, с барабаном - купить по цене 11880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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