Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 11
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 12
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 13
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 14
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 15
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 16
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 17
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 18
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Длина шланга, м
5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 1
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 11
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 12
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 13
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 14
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 15
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 16
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 17
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 18
  • Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
9 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Размеры в упаковке, см
51х42х35
Вес, кг.
10.5

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт

Мойка высокого давления ЗУБР АВД-160 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-160 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - по цене 9530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...