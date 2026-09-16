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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M

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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 1
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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 10
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 11
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 12
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 10
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 11
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 12
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 13
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 14
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 15
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 16
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 17
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 18
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 19
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 20
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 21
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 22
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 23
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  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 25
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  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 27
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 28
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 29
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 30
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 31
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 32
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 33
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 34
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 35
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 36
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 37
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 38
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 39
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M
9 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х33
Вес, кг.
6.4

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2000M

Мойка высокого давления Bort — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного удаления загрязнений с различных поверхностей. Оснащенная мощным двигателем на 2000 Вт, эта мойка обеспечивает производительность до 450 литров в час, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами очистки. Максимальное рабочее давление в 150 бар гарантирует интенсивную подачу воды, обеспечивая идеальные результаты при очистке автомобилей, дорожек, заборов и других объектов. Для удобства использования предусмотрен шланг длиной 8 метров, а кабель длиной 5 метров позволяет свободно перемещаться в рабочей зоне, не беспокоясь о близости к источнику питания. Легкая и компактная конструкция весом всего 6,4 кг делает мойку высоко мобильной и простой в хранении. Питание от сети обеспечивает стабильную работу устройства. Мойка высокого давления Bort — это идеальное решение для тех, кто ценит качество, мощность и удобство в эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2000M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Bort — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного удаления загрязнений с различных поверхностей. Оснащенная мощным двигателем на 2000 Вт, эта мойка обеспечивает производительность до 450 литров в час, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами очистки. Максимальное рабочее давление в 150 бар гарантирует интенсивную подачу воды, обеспечивая идеальные результаты при очистке автомобилей, дорожек, заборов и других объектов. Для удобства использования предусмотрен шланг длиной 8 метров, а кабель длиной 5 метров позволяет свободно перемещаться в рабочей зоне, не беспокоясь о близости к источнику питания. Легкая и компактная конструкция весом всего 6,4 кг делает мойку высоко мобильной и простой в хранении. Питание от сети обеспечивает стабильную работу устройства. Мойка высокого давления Bort — это идеальное решение для тех, кто ценит качество, мощность и удобство в эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort BHR-2000M - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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