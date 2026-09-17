Top.Mail.Ru
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
28800
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
210
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б
15 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
28800
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
210
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х40х39
Вес, кг.
18.96

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б

Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD с асинхронным двигателем и барабаном для шланга оптимально подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Эффективно справляться с серьезными загрязнениями позволяют мощный мотор 2600 Вт и помпа с производительностью 8 л/мин и максимальным давлением 210 бар.,Отсутствие водопровода поблизости не станет проблемой. Мойка с насосом может производить забор воды из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя не более 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
28800
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
210
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD с асинхронным двигателем и барабаном для шланга оптимально подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Эффективно справляться с серьезными загрязнениями позволяют мощный мотор 2600 Вт и помпа с производительностью 8 л/мин и максимальным давлением 210 бар.,Отсутствие водопровода поблизости не станет проблемой. Мойка с насосом может производить забор воды из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя не более 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б - по цене 15190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...