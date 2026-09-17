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Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0)

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Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 4
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 5
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 6
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 7
Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
3 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
74
Колеса
нет
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 4
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 5
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 6
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 7
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743093
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
3 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
74
Забор воды
нет
Колеса
нет
Длина, мм
182
Высота, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х20
Вес, кг.
4.97

Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0)

Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ 1.673-003.0 предназначен для периодического устранения небольших загрязнений. Модель в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
3 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
74
Забор воды
нет
Колеса
нет
Длина, мм
182
Высота, мм
390
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ 1.673-003.0 предназначен для периодического устранения небольших загрязнений. Модель в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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