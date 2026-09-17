Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-003.0)
Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ 1.673-003.0 предназначен для периодического устранения небольших загрязнений. Модель в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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