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Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт

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Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
440
Длина шланга
5 м
Максимальное рабочее давление
135
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
2
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
9 970 руб.  15 005 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217780
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
440
Длина шланга
5 м
Максимальное рабочее давление
135
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
2
Длина, мм
370
Высота, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
10.4

Описание товара Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт

Мойка высокого давления Patriot — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного очищения различных поверхностей. С весом 8,39 кг и размерами 750 мм в высоту и 370 мм в длину, эта модель характеризуется высокой производительностью и компактностью, что делает её идеальным выбором для бытового использования. Благодаря мощности двигателя в 2050 Вт и максимальному рабочему давлению в 135 бар, мойка справляется с самыми стойкими загрязнениями, обеспечивая производительность до 440 литров в час. Это позволяет легко и быстро очищать автомобили, садовую технику, дорожки и фасады. Мойка оснащена 5-метровым шлангом и сетевым кабелем длиной 2 метра, что обеспечивает достаточный радиус действия, а наличие колес делает перемещение устройства простым и удобным. Одним из существенных преимуществ является возможность использования моющих средств, что усиливает чистящие свойства устройства и гарантирует более эффективную борьбу с загрязнениями. Продукция бренда Patriot отличается высоким качеством и надежностью, а подключение к сети обеспечивает стабильную работу без необходимости в постоянной подзарядке. Таким образом, мойка высокого давления Patriot станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и порядка на вашем участке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
440
Длина шланга
5 м
Максимальное рабочее давление
135
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
2
Длина, мм
370
Высота, мм
750
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Patriot — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного очищения различных поверхностей. С весом 8,39 кг и размерами 750 мм в высоту и 370 мм в длину, эта модель характеризуется высокой производительностью и компактностью, что делает её идеальным выбором для бытового использования. Благодаря мощности двигателя в 2050 Вт и максимальному рабочему давлению в 135 бар, мойка справляется с самыми стойкими загрязнениями, обеспечивая производительность до 440 литров в час. Это позволяет легко и быстро очищать автомобили, садовую технику, дорожки и фасады. Мойка оснащена 5-метровым шлангом и сетевым кабелем длиной 2 метра, что обеспечивает достаточный радиус действия, а наличие колес делает перемещение устройства простым и удобным. Одним из существенных преимуществ является возможность использования моющих средств, что усиливает чистящие свойства устройства и гарантирует более эффективную борьбу с загрязнениями. Продукция бренда Patriot отличается высоким качеством и надежностью, а подключение к сети обеспечивает стабильную работу без необходимости в постоянной подзарядке. Таким образом, мойка высокого давления Patriot станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и порядка на вашем участке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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