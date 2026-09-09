Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
27000
Подогрев воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%9 660 руб. 16 863 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266633
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Производительность
27000
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
355
Высота, см
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х38
Вес, кг.
14.5
Описание товара Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial
Самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитМойка высокого давления Karcher K 2 Universal Edition OJ (1.673-...
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
-
В наличииЦена 9 670 руб.2418 руб. в СплитМойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
-
В наличииЦена 10 330 руб. 21 860 руб.2583 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, ...
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитМинимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитМойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Производительность
27000
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
355
Высота, см
410
Страна производитель
Китай
Самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial