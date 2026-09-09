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Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial

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Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 2
Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 3
Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 4
Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
27000
Подогрев воды
да
  • Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 1
  • Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 2
  • Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 3
  • Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 4
  • Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
9 660 руб.  16 863 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266633
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Производительность
27000
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
355
Высота, см
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х38
Вес, кг.
14.5

Описание товара Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial

Самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Patriot GT750 Imperial




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Производительность
27000
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
355
Высота, см
410
Страна производитель
Китай
Описание
Самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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