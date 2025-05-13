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Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал

9 Отзывы
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Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 11
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 12
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 13
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 14
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 15
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 16
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 17
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 18
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 19
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 20
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 21
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Длина кабеля, м
8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 1
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 11
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 12
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 13
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 14
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 15
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 16
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 17
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 18
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 19
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 20
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 21
  • Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 950 руб. 
Начислим 368 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
22 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина кабеля, м
8
Длина, мм
1030
Высота, мм
450
Размеры в упаковке, м
1.03х0.44х0.44
Вес, кг.
28.4

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал

Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П200 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка, пользуюсь уже месяца 2, достойная мощность
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка пришла во время. Товар очень хорошо упакован. Моет достаточно хорошо, но заявленного давления не выдаёт, тянет бар на 180-190. Ещё существенные минусом является жёсткость шланга, при температуре в 8-10 градусов замучаетесть разматывать и сматывать. В остальном удобная мойка, в целом советую. На счёт долговечности говорить не могу, пока рано.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка просто класс. Шланг сразу на замену(родной полное г... о,) поставил резиновый. Купил грязевую фрезу, отдельный пеногенератор и мойка просто бомба. Советую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Людмила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Новый ,работает.Упаковка целая.Доставка быстрая. Наверное лучший за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Собранна качественно, пришла в срок, запакованна хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Альмир Д.

Достоинства:


Комментарий:
мощность хорошая для своего дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Все на высшем уровне! Упаковка супер (даже пакетик с селикагелем положили!), инструкция подробная, доставка вовремя, 5лет гарантии. И, конечно, сам аппарат - успел испытать в последний неминусовой день. Только керхер в конкурентах, но цена..
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
мойка мощьная,хорошая нужен пеногенератор свой выдаёт эмульсию. При транспортировке было сломано колесо, но продавец пришлёт новое на замену , советую
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Котова И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка, муж в восторге. Машину моет лучше чем бесконтактная мойка



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина кабеля, м
8
Длина, мм
1030
Высота, мм
450
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П200 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка, пользуюсь уже месяца 2, достойная мощность
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка пришла во время. Товар очень хорошо упакован. Моет достаточно хорошо, но заявленного давления не выдаёт, тянет бар на 180-190. Ещё существенные минусом является жёсткость шланга, при температуре в 8-10 градусов замучаетесть разматывать и сматывать. В остальном удобная мойка, в целом советую. На счёт долговечности говорить не могу, пока рано.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка просто класс. Шланг сразу на замену(родной полное г... о,) поставил резиновый. Купил грязевую фрезу, отдельный пеногенератор и мойка просто бомба. Советую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Людмила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Новый ,работает.Упаковка целая.Доставка быстрая. Наверное лучший за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Собранна качественно, пришла в срок, запакованна хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Альмир Д.

Достоинства:


Комментарий:
мощность хорошая для своего дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Все на высшем уровне! Упаковка супер (даже пакетик с селикагелем положили!), инструкция подробная, доставка вовремя, 5лет гарантии. И, конечно, сам аппарат - успел испытать в последний неминусовой день. Только керхер в конкурентах, но цена..
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
мойка мощьная,хорошая нужен пеногенератор свой выдаёт эмульсию. При транспортировке было сломано колесо, но продавец пришлёт новое на замену , советую
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Котова И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка, муж в восторге. Машину моет лучше чем бесконтактная мойка


Купить Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - по цене 22950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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