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Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
230
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 140 руб. 
Начислим 387 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар
24 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
230
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х49х42
Вес, кг.
27.3

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар

Моечная машина высокого давления Denzel R-230iD 58267 с асинхронным двигателем мощностью 3300 Вт и барабаном для шланга предназначена для очищения поверхностей струей воды под давлением. Подходит для мытья дорожек, фасадов, автомобилей, садовых принадлежностей и т.д. Асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное интенсивное использование, а также не требует сложного обслуживания. Расход воды составляет 600 л/ч. Мойка способна работать в режиме самовсасывания и забирать воду из любого резервуара при отсутствии доступа к водопроводу. Машина рекомендована для применения в быту.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
230
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-230iD 58267 с асинхронным двигателем мощностью 3300 Вт и барабаном для шланга предназначена для очищения поверхностей струей воды под давлением. Подходит для мытья дорожек, фасадов, автомобилей, садовых принадлежностей и т.д. Асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное интенсивное использование, а также не требует сложного обслуживания. Расход воды составляет 600 л/ч. Мойка способна работать в режиме самовсасывания и забирать воду из любого резервуара при отсутствии доступа к водопроводу. Машина рекомендована для применения в быту.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар - стоимость товара 24140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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