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Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0)

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Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Колеса
да
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743095
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
405
Высота, мм
584
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х40х37
Вес, кг.
15.9

Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0)

Производительный аппарат высокого давления K?rcher с мощностью 2,1 кВт и производительностью до 500 литров в час. Система Power Control с пистолетом G 160 Q обеспечивает оптимальную настройку давления для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
405
Высота, мм
584
Страна производитель
Китай
Описание
Производительный аппарат высокого давления K?rcher с мощностью 2,1 кВт и производительностью до 500 литров в час. Система Power Control с пистолетом G 160 Q обеспечивает оптимальную настройку давления для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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